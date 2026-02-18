От х:

Изключителен интерес към проекта за монтаж на екологични уреди за отопление в Хасково

    При изключителен интерес от страна на гражданите се реализира един от най-мащабните проекти на Община Хасково „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Хасково“.

    През първия прием на заявления от началото на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Хасково“ са подадени общо 3356 заявления за смяна на стар отоплителен уред на дърва и въглища с нова екологична алтернатива. От тях 2 564  са за град Хасково, а 792 са желаещите от селата в общината. Най-голям е интересът към монтажа на климатици – над 3 хиляди от всички подадени заявления. Допустими са до 3 климатика на домакинство.

    Подадените заявления са разпределени в средните групи, съобразно жаленията на кандидатите:

    • За климатик – 3074
    • За уреди на пелети – 210
    • За термопомпа /въздух-вода/ - 72

    Към 16 февруари 2026 са сключени 1232  договора с домакинства. Общият брой предвидени уреди за монтаж е 2727 бр. От сключените договори са монтирани общо 2045 климатици. Сключените договори са предвидени и възложени в рамките на 5 заявки. В момента се изпълнява заявка №5, като до 27 март ще бъдат монтирани още 682 климатика.

    Общо 210 броя са подадените заявления към община Хасково за смяна на стар отоплителен уред на дърва и въглища с нова екологична алтернатива тип камина на пелети (затворена камера), пелетен котел и/или камина на пелети (с водна риза). В резултат на извършената предварителна оценка и анализ на подадените заявления от домакинствата е установено, че 182 домакинства отговарят на изискванията и са подходящи за подмяна на съществуващите отоплителни уреди с нови отоплителни устройства на пелети. Констатирано е, че броят на подадените заявления надвишава наличния финансов ресурс. С оглед на това е извършено класиране чрез приоритизиране на кандидатите по утвърдени показатели, в съответствие с критериите за приоритетност. На тази основа са сключени 168 договора с крайни бенефициенти. В рамките на тези договори са монтирани 174 броя уреди и 284 радиатора.  Договорите с крайните бенефициенти са възложени в рамките на две заявки, като към настоящия момент и двете заявки са завършени и изпълнени в пълен обем, без отчетени отклонения в обхвата или предмета на възлагане.

    Общо 72 заявления са подадени към община Хасково за замяна на стар отоплителен уред на дърва и въглища с нова екологична алтернатива – термопомпа тип „сплит система въздух-вода“. В резултат на извършените технически обходи и последващите проверки на място е установено, че 55 домакинства отговарят на изискванията за подмяна на съществуващите отоплителни уреди с нови термопомпи тип „сплит система въздух–вода“. Констатирано е, че броят на подадените заявления надвишава наличния финансов ресурс. С оглед на това обстоятелство е извършено класиране чрез приоритизиране на кандидатите по утвърдени показатели, в съответствие с критериите за приоритетност. В рамките на определените финансови параметри са сключени 17 договора с крайни бенефициенти за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на термопомпи сплит система „въздух–вода“. Договорите с крайните бенефициенти са възложени в рамките на две заявки, като към настоящия момент и двете заявки са завършени и изпълнени в пълен обем, без отчетени отклонения в обхвата или предмета на възлагане.

    Вече е възобновен приемът на заявления за смяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи - климатици.Смяната се извършва по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Хасково“, финансиран по приоритет 5 „Въздух” на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

    Заявления за смяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с климатицисе приемат всеки работен ден в рамките на активна кампания за набиране на заявления, от 09:00 часа до 13:00 часа на адрес: вътрешен двор в сградата на община, пл. „Общински“ 1 или на имейл: haskovo@greenair.bg. При подаване на документи по електронен път, документите следва да са попълнени, подписани и сканирани във формат pdf. След проверка за пълнота на документите кандидатът получава Идентификационен код на подаденото Заявление по електронен път.Допълнителна информация може да бъде получена на мястото за подаване на документи или на телефон: 0878 447 376 всеки работен ден, от 09:00 часа до 17:30 часа.

     

                   ------------------------------------------ www.eufunds.bg/bg/opos -----------------------------------

    Tази публикация е създадена в рамките на проект №:BG16FFPR002-5.001-0005 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Хасково “, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Околна среда 2021-2027 г. “, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

