Със символична първа копка започна обновяването на ДГ 1 „Ян Бибиян“ в Хасково

Със символична първа копка в Деня на християнското семейство – 21 ноември започна мащабният ремонт и обновяване на ДГ 1 „Ян Бибиян“ в Хасково. Директорът Антоанета Каменова по стара българска традиция изля менче с вода, за да вървят строителните дейности „като по вода“.

Кметът Станислав Дечев, заедно с децата Неда и Никола направи символичната първа копка. Гости на събитието бяха областният управител д-р Стефка Здравкова, заместникът ѝ Митко Петров, преподаватели и граждани.

Ремонтът е част от договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, проект „Устойчив растеж в подкрепа развитието на човешките ресурси, по-добро качество на предоставяните публични услуги на гражданите и развитие на туристическия потенциал базиран на местните ресурси“, BG16FFPR003-2.006-0100, дейност „Модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на детски градини в община Хасково“.

Още за първата копка във видеото към статията

Проектът има за цел да се създадат условия за устойчиво развитие на региона чрез инвестиции в образователна и социална инфраструктура. Той е част от одобрена Концепция за интегрирани териториални инвестиции по Първа покана, с водещ партньор Община Димитровград, процедура „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини“.

До момента е проведена обществена поръчка за избор на изпълнител за СМР и избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи. Общата стойност на договора с изпълнителя е 1 076 380.75 лева, без ДДС, срокът на изпълнение – 330 календарни дни.

Предвижда се модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ДГ №1 „Ян Бибиян“, сграда ул. „Македония“ №32. Детската градина е обособена за четири детски групи и една група ясла. Планира се основно обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на детската и външен асансьор. Включени са мерки за: модернизация и енергийна ефективност сградата; благоустрояване на дворното пространство; подмяна на дограмата; цялостен ремонт на покрива; монтиране на ВЕИ за собствени нужди; подмяна на настилките и на вътрешни покрития по стени и тавани; подмяна на хоризонталната водопроводна и канализационна мрежа и ремонт на осветителната и контактна инсталация. Предвижда се обзавеждане и оборудване. Ще се осигури достъпна среда за хора с увреждания, чрез изграждане на външен асансьор. В двора се предвиждат изграждане на 5 площадки за всяка група с ударопоглъщаща настилка.

Също така ще бъде модернизирана и подобрена енергийната ефективност на ДГ №22 „Звънче“, сграда на ул. „Буря“ № 2. За този обект е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител за СМР. Предстои подписване на договор и стартиране на дейностите. Избрано е дружество – изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително – монтажни работи.

По дейност „Подкрепа за пълнолетни лица и възрастни хора чрез изграждане на социална инфраструктура в град Хасково“ предстои:

Услуга 1: Изграждане на нови сгради – 2 броя за предоставяне на резидентна грижа за пълнолетни лица със сетивни нарушения с капаците 2 х 15 лица.

Услуга 2: Изграждане на нова сграда и създаване на нова услуга за предоставяне на Здравно – социална услуга за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с капацитет 15 лица.

Услуга 3: Изграждане на дневен център за пълнолетни лица с трайни увреждания с капацитет 30 лица.