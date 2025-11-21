От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

17 °C

Със символична първа копка започна обновяването на ДГ 1 „Ян Бибиян“ в Хасково

Изображение 1 от 15
Покажи в галерия

    Със символична първа копка в Деня на християнското семейство – 21 ноември започна мащабният ремонт и обновяване на ДГ 1 „Ян Бибиян“ в Хасково. Директорът Антоанета Каменова по стара българска традиция изля менче с вода, за да вървят строителните дейности „като по вода“. 

    Кметът Станислав Дечев, заедно с децата Неда и Никола направи символичната първа копка. Гости на събитието бяха областният управител д-р Стефка Здравкова, заместникът ѝ Митко Петров, преподаватели и граждани. 

    Ремонтът е част от договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, проект „Устойчив растеж в подкрепа развитието на човешките ресурси, по-добро качество на предоставяните публични услуги на гражданите и развитие на туристическия потенциал базиран на местните ресурси“, BG16FFPR003-2.006-0100, дейност „Модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на детски градини в община Хасково“. 

    Още за първата копка във видеото към статията

    Проектът има за цел да се създадат условия за устойчиво развитие на региона чрез инвестиции в образователна и социална инфраструктура. Той е част от одобрена Концепция за интегрирани териториални инвестиции по Първа покана, с водещ партньор Община Димитровград, процедура „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини“.

    До момента е проведена обществена поръчка за избор на изпълнител за СМР и избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи. Общата стойност на договора с изпълнителя е 1 076 380.75 лева, без ДДС, срокът на изпълнение – 330 календарни дни.

    Предвижда се модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ДГ №1 „Ян Бибиян“, сграда ул. „Македония“ №32. Детската градина е обособена за четири детски групи и една група ясла. Планира се основно обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на детската и външен асансьор. Включени са мерки за: модернизация и енергийна ефективност сградата; благоустрояване на дворното пространство; подмяна на дограмата; цялостен ремонт на покрива; монтиране на ВЕИ за собствени нужди; подмяна на настилките и на вътрешни покрития по стени и тавани; подмяна на хоризонталната водопроводна и канализационна мрежа и ремонт на осветителната и контактна инсталация. Предвижда се обзавеждане и оборудване. Ще се осигури достъпна среда за хора с увреждания, чрез изграждане на външен асансьор. В двора се предвиждат изграждане на 5 площадки за всяка група с ударопоглъщаща настилка.

    Също така ще бъде модернизирана и подобрена енергийната ефективност на ДГ №22 „Звънче“, сграда на ул. „Буря“ № 2. За този обект  е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител за СМР. Предстои подписване на договор и стартиране на дейностите. Избрано е дружество – изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително – монтажни работи.

    По дейност „Подкрепа за пълнолетни лица и възрастни хора чрез изграждане на социална инфраструктура в град Хасково“ предстои:

    Услуга 1: Изграждане на нови сгради – 2 броя за предоставяне на резидентна грижа за пълнолетни лица със сетивни нарушения с капаците 2 х 15 лица.

    Услуга 2: Изграждане на нова сграда и създаване на нова услуга за предоставяне на Здравно – социална услуга за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с капацитет 15 лица.

    Услуга 3: Изграждане на дневен център за пълнолетни лица с трайни увреждания с капацитет 30 лица.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Заловиха нерегламентиран внос на 3919 парфюма, 200 текстилни изделия и 4100 къса цигари
    Заловиха нерегламентиран внос на 3919 парфюма, 200 текстилни изделия и 4100 къса цигари
    преди 2 часа
    Задържаха мъж с 50 грама марихуана и оборудване за отглеждане на дрога
    Задържаха мъж с 50 грама марихуана и оборудване за отглеждане на дрога
    преди 2 часа
    Хванаха младеж без книжка да кара нерегистриран мотопед
    Хванаха младеж без книжка да кара нерегистриран мотопед
    преди 2 часа
    Хасковлии масово не одобряват вдигането на осигуровките с 2%, макар и с различни аргументи
    Хасковлии масово не одобряват вдигането на осигуровките с 2%, макар и с различни аргументи
    преди 4 часа
    Облачно и ветровито над целия регион
    Облачно и ветровито над целия регион
    преди 5 часа
    Поетесата Ели Видева празнува своя 70-ти рожден ден с премиера на новата си книга
    Поетесата Ели Видева празнува своя 70-ти рожден ден с премиера на новата си книга
    преди 15 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – STENLI - VLAST / СТЕНЛИ - Власт

    Случаен виц

    Хванаха младеж без книжка да кара нерегистриран мотопед
    Задържаха мъж с 50 грама марихуана и оборудване за отглеждане на дрога

    Най-доброто отмъщение е огромният успех. - Франк Синатра

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Мусака от ориз и зеленчуци
    Мусака от ориз и зеленчуци

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини