Гори старото сметище на Хасково на стария път за Пловдив

Старото сметище на Хасково, край стария път за Пловдив, се запали в късния следобед днес. На място бяха няколко противопожарни екипа. Гъст черен дим се извиваше на десетки метри над пожара. Горяха стари боклуци, сред които и захвърлени автомобилни гуми, чийто дим е изключително токсичен.

Огънят е тръгнал от дере, което се е превърнало в голямо огнище. Няма опасност за съседни сгради, но заради опасност от обгазяване е препоръчително за хората, които живеят и работят в района, да затворят плътно вратите и прозорците си.

Причините за пожара се изясняват.