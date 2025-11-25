От х:

Изпрати ни новина

Шахматистите на ПМГ са шампиони на игрите в Хасково

    Само два отбора се включиха в общинските ученически игри по шахмат за юноши и девойки до 10-ти клас в Хасково. Това бяха съставите на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ и на ПГДС „Цар Иван Асен II“. Преди началото на игрите участниците получиха инструктаж от главния съдия Янко Панайотов.

    Отборите бяха съставени от по четирима играчи, като всеки си избра капитан.

    Някои от партиите бяха по-интересни, докато други от битките на дъските завършиха по-бързо. В крайна сметка победата с отбора на ПМГ, а на второ място остана тимът на ПГДС.

    В другите възрасти състезание нямаше, а победителите бяха класирани директно за областния етап като единствени участници в съответната група. За пръв път тази година въведоха състезание и за деца до 4-ти клас. Като единствен отбор за областния етап се класира тимът на СУ „Св. Паисий Хилендарски“. Автоматично победители станаха и отборите на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ във възрастите 5-7 и 11-12 клас. Общинските ученически игри ще завършат утре с надпреварата по бадминтон.

    Източник: Haskovo.NET

