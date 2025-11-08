Дубълът на „Хасково“ срази гостите от „Родопа“

Хасково бе домакин на три срещи от баскетболната „Б“ група. Мачовете бяха от регион „Юг“. Домакините излязоха срещу „Родопа Лъмбърджакс“.

Хасковлии започнаха силно и на полувремето водеха с близо 20 точки преднина. В третата част домакините увеличиха оборотите и поведоха с 80:54.

До края играчите на Виктор Колянов продължиха да диктуват случващото се на терена. Крайният резултат бе 104:72 точки за „Хасково“.

Утре А-отборът на „Хасково“ гостува на „Чавдар“ (Троян) в мач от регион „Запад“ на „А“ група.