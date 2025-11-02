От х:

Библиотека отвори врати в хасковското село Мандра

    На връх Деня на народните будители библиотека отвори врати в хасковскотто селло Мандра. Културната институция стана факт след месецци усилен труд благодарение на ентусиасти, дарители и навоучреденото читалище "Надежда - 2025".
     
    Десителителия в село Мандра не е имало библиотека. Сега хората ще имат възможност да избират между различни жанрове измежду които и детска литература. 
     
    Най-нетърпеливи да влязат в новата библиотека бяха децата, а малко след откриването й много от тях получиха и читателските си карти. 
    Сред официалните гости на откриването бе кметът на Мандра Ангел Михайлов, читалищни дейци от Орлово и Конуш, както и литературният критик и редактор Недялко Бакалов, който е лично свързан със селото. 
    Източник: Haskovo.NET

