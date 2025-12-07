Търсят сервитьори, готвачи и продавачи в Хасково

На прага на зимата в Хасково има много свободни работни места за сервитьори, готвачи, помощник-готвачи, продавачи и продавач-консултанти, рецепционист в хотел.

Бизнесът има нужда още от шофьори, касиери, маникюрист, фризьор, общи работници, електромонтьори, водопроводчик, дърводелец (оператор на малък банциг).

За хора с висше образование местата са предимно за инженери в различни направления. Търсят се още лекар, четири медицински сестри, техник-механик в автоматизацията, технолог за хранителни технологии.

В ПГДС „Цар Иван Асен II“ в Хасково е обявено свободно работно място за огняр. Необходимо е кандидатите да имат средно образование, правоспособност за работа и експлоатация на съоръжения с повишена опасност и газови инсталации, но и 5 години опит.