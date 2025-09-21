Търсят спасител на басейн, продавач-консултанти и невъоръжена охрана в Хасково

Десетки са свободните работни места, обявени в Бюрото по труда в Хасково. Търси се спасител на басейн, който е преминал курс за водни спасители.

Бизнесът има нужда от продавач-консултанти в различни обекти – за дрехи втора употреба, заведения за бързо хранене, павилион за бързо хранене. Места има обявени за хигиенисти, сервитьори, готвачи, помощник-готвач, транжори, офис асистенти, електромонтьори, автомонтьор, шофьори, електротехници в строителството, водопроводчик, пазач – невъоръжена охрана, включително се търсят хора с трайни увреждания.

За хора с висше образование места има за счетоводител, старша медицинска сестра, две акушерки, 4 медицински сестри, лекар на 7 часа и 9 инженери в различни сектори.