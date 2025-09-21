От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

17 °C

Търсят спасител на басейн, продавач-консултанти и невъоръжена охрана в Хасково

Десетки са свободните работни места, обявени в Бюрото по труда в Хасково. Търси се спасител на басейн, който е преминал курс за водни спасители.

Бизнесът има нужда от продавач-консултанти в различни обекти – за дрехи втора употреба, заведения за бързо хранене, павилион за бързо хранене. Места има обявени за хигиенисти, сервитьори, готвачи, помощник-готвач, транжори, офис асистенти, електромонтьори, автомонтьор, шофьори, електротехници в строителството, водопроводчик, пазач – невъоръжена охрана, включително се търсят хора с трайни увреждания.

За хора с висше образование места има за счетоводител, старша медицинска сестра, две акушерки, 4 медицински сестри, лекар на 7 часа и 9 инженери в различни сектори.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Предимно слънчево и с температура до 29 градуса в неделя
Предимно слънчево и с температура до 29 градуса в неделя
преди 1 час
„Димитровград“ с тежко поражение в Ямбол
„Димитровград“ с тежко поражение в Ямбол
преди 13 часа
Два гола в началото на двете полувремена донесоха победата на „Хасково“ над „Загорец“
Два гола в началото на двете полувремена донесоха победата на „Хасково“ над „Загорец“
преди 13 часа
Хасковлия с трето място на турнир по тенис на маса в Момчилград
Хасковлия с трето място на турнир по тенис на маса в Момчилград
преди 15 часа
Проучват за допълнително водоснабдяване на 7 села в община Хасково
Проучват за допълнително водоснабдяване на 7 села в община Хасково
преди 16 часа
35-килограмова тиква е първенец в „Празникът на тиквата“ в Горски извор
35-килограмова тиква е първенец в „Празникът на тиквата“ в Горски извор
преди 18 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Katy Perry - LIFETIMES

Случаен виц

Строител: Последният слой асфалт ще бъде положен след укрепване на мостовете в Хасковско към Пловдив
Двама пострадаха при катастрофа в Хасковско при преобръщане на автомобил

Научих, че човек бива оправдан за това да гледа другия отвисоко само, когато трябва да му помогне да стане. - Габриел Гарсия Маркес

Последни обяви

Случайна рецепта

Козунак с плънка
Козунак с плънка

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини