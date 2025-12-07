От х:

Протестът на гръцките земеделци стигна до границата край Свиленград

    Протестът на гръцките земеделци стигна близо до граничния пункт „Капитан Петко войвода – Орменион“. Километричната колона от трактори бе струпана на около 3-4 километра край Свиленград, имаше и бали със слама.

    Около 10:30 часа днес всички превозни средства преминаваха нормално през пункта. Не е ясно дали гръцките фермери ще блокират и тази граница. Припомняме, че вчера за кратко земеделците спряха преминаването на камиони през пункта и в знак на протест бяха запалени бали със слама.

    Протестите започнаха в южната ни съседка заради забавяне изплащането на субсидии на земеделците след скандала за корупция в гръцката агенция по земеделските плащания. В същото време правителството започна частичното изплащане на парите. В знак на протест, фермерите блокираха различни пътни артерии в държавата, включително и по границата с България.

