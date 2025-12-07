От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

9 °C

Засилен полицейски контрол за студентския празник в Хасковско

Създадена е организация за недопускане извършването на нарушения на обществения ред в питейни и увеселителни заведения в периода 6-9 декември в Хасковска област, съобщиха от полицията. Засилено полицейско присъствие ще бъде осигурено в районите около обектите, където ще се провеждат мероприятията.

Проведени са редица срещи с представители на местната власт за обезпечаване на сигурността и пътната безопасност около 8 декември. 
Планирани са специализирани полицейски операции, в които ще се акцентира върху водачи, управляващи автомобили под въздействието на алкохол, наркотични или други упойващи вещества; неправоспособни водачи; технически неизправни автомобили; гражданска отговорност; съхранение и продажба на акцизни стоки без бандерол и на стоки с неясен произход.  

Засилена ще бъде и контролната дейност по отношение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия.

Пътните полицаи апелират празнуващите млади хора да пътуват внимателно, с технически изправни и добре оборудвани автомобили.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Футболни ветерани се забавляваха на стадион „Младост“
Футболни ветерани се забавляваха на стадион „Младост“
преди 6 часа
Наградиха победителите в детския футболен турнир Haskovo Cup 2025
Наградиха победителите в детския футболен турнир Haskovo Cup 2025
преди 7 часа
Хасковска хандбалистка с втора титла с националния отбор
Хасковска хандбалистка с втора титла с националния отбор
преди 7 часа
Търсят сервитьори, готвачи и продавачи в Хасково
Търсят сервитьори, готвачи и продавачи в Хасково
преди 8 часа
Дубълът на „Хасково“ с нов успех в баскетболната „Б“ група
Дубълът на „Хасково“ с нов успех в баскетболната „Б“ група
преди 9 часа
Протестът на гръцките земеделци стигна до границата край Свиленград
Протестът на гръцките земеделци стигна до границата край Свиленград
преди 9 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Различните – доц. Атанас Мангъров: Медицината е шарлатанска работа

Случаен виц

Предимно облачно време в неделя
Протестът на гръцките земеделци стигна до границата край Свиленград

Видимо, човек трябва да живее твърде дълго за да разбере, че нищо не е разбрал. Ерик Берн

Последни обяви

Случайна рецепта

Сладки без яйца
Сладки без яйца

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини