Засилен полицейски контрол за студентския празник в Хасковско

Създадена е организация за недопускане извършването на нарушения на обществения ред в питейни и увеселителни заведения в периода 6-9 декември в Хасковска област, съобщиха от полицията. Засилено полицейско присъствие ще бъде осигурено в районите около обектите, където ще се провеждат мероприятията.

Проведени са редица срещи с представители на местната власт за обезпечаване на сигурността и пътната безопасност около 8 декември.

Планирани са специализирани полицейски операции, в които ще се акцентира върху водачи, управляващи автомобили под въздействието на алкохол, наркотични или други упойващи вещества; неправоспособни водачи; технически неизправни автомобили; гражданска отговорност; съхранение и продажба на акцизни стоки без бандерол и на стоки с неясен произход.

Засилена ще бъде и контролната дейност по отношение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия.

Пътните полицаи апелират празнуващите млади хора да пътуват внимателно, с технически изправни и добре оборудвани автомобили.