Полицията със засилен контрол за коледните и новогодишните празници в Хасковско

Районните полицейски управления в Хасковска област са създали организация за засилено присъствие и контрол с цел недопускане нарушаването на обществения ред на местата, свързани с масово събиране на хора по време на коледните и новогодишни тържества. Специални мерки са предприети за гарантиране безопасността при провеждане на увеселителни прояви с масово участие на младежи, съобщиха от полицията.

Планирани са специализирани полицейски операции за контрол на заведенията за хранене и развлечение /ресторанти, клубове, дискотеки, барове/ и обезпечаване безопасността на движение и за начина за охрана и осъществяване на пропускателния режим в заведенията; спазването на определения капацитет, работно време и режим на работа; пожарната и аварийна обезопасеност на обектите; спазване режима за допускане на малолетни и непълнолетни посетители и на забраните за продажба на алкохол на малолетни, непълнолетни лица и на лица във видимо нетрезво състояние и за недопускане на посетители с оръжие. Ще се следи за недопускане сервиране на храна и напитки, неотговарящи на санитарно-хигиенните изисквания и продажба на акцизни стоки без или с неистински бандерол.

Ще се извършват системни проверки и за санкциониране и отстраняване на неправилно паркиралите край заведенията МПС, създаващи затруднения за движението и ограничаващи възможността за използване на евакуационните изходи.

Звената за контрол на общоопасните средства вече са започнали проверки в търговските обекти за недопускане продажбата на пиротехнически изделия, без съответните разрешения, в нестандартни опаковки, без сертификат за качество, издаден от производителя или непридружени от инструкции за употреба на български език. Особено строго ще бъдат наказвани лица, които съхраняват или употребяват оръжие и пиротехнически изделия (включително самоделни), в нарушение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите. Припомняме на гражданите, че законът изрично забранява хвърлянето и възпламеняването на бомбички, пиратки и други гърмящи пожароопасни стоки на обществени места – училища, църкви, базари, дискотеки, заведения за развлечение и хранене, обществен транспорт – включително и в новогодишната нощ.

Празничната еуфория в навечерието на празниците предизвиква у много хора желание да употребяват пиротехнически изделия. Трябва да се знае, че те не са невинна играчка, а взривни вещества по смисъла на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и са поставени под разрешителен режим, контролиран от органите на МВР.

Ако все пак решите да използвате в коледната и новогодишна нощ пиротехнически изделия с увеселителна цел, от МВР-Хасково съветват:

- закупете ги Вие, съхранявайте ги грижливо до празничната вечер и внимавайте да не попадат в ръцете на Вашите непълнолетни деца.

- Споделете това удоволствие с децата си, но не им разрешавайте сами да ги употребяват.

В почивните дни около Коледа и Нова година мнозина предпочитат за посрещнат празниците с близки и приятели извън дома си. За да няма неприятни изненади при завръщането, е добре да се вземат мерки за предпазване на жилището и ценните вещи. При продължително отсъствие е добре доверени съседи или роднини да наглеждат жилището и при забелязване на съмнителни лица по стълбите на сградата да се обаждат в полицията.

Всички публични мероприятия в празничните дни ще бъдат охранявани от полицейски служители и естествено – ще бъде засилен пътния контрол. През празниците Коледа и Нова година се увеличават предпоставките за тежки пътнотранспортни произшествия. Причините – употреба на алкохол, неправоспособност, превишена скорост и неправилно изпреварване. Към тях се прибавят и зимните условия по пътищата и образуването но колони по най-натоварените участъци и проходите. При влошаване на времето има опасност от задръствания.

Преди тръгване прегледайте основно изправността на спирачната система, светлините, чистачките, устройствата за измиване на предното стъкло, подгряването на задното стъкло. Заредете резервоара за измиване на стъклото с незамръзваща течност. Шофьорите не бива да сядат зад волана, ако въздействието на поетия алкохол не е отминало – контролът на пътна полиция в това отношение ще бъде строг и безкомпромисен.

Специални мерки за безопасност предприеха и пожарникарите. В навечерието на празниците пожарникарите провериха църкви, увеселителни и туристически обекти в цялата страна. Внимание в тазгодишните проверки е обърнато на наличието на уреди за първоначално пожарогасене, наличието на условия за успешна евакуация, състоянието на отоплителните съоръжения и електрическите инсталации. Дадени са указания за извършване на инструктажи на персонала и служителите на съответните обекти. Всички църковни служители, които ще участват в отслужването на празничните литургии са инструктирани за действията, които трябва да предприемат при пожарен инцидент. Приоритетно огнеборците са проверили местата, на които ще бъдат проведени новогодишни концерти и детски тържества. С организаторите на празничните мероприятия са уточнени мерките по осигуряването на пожарната безопасност.

