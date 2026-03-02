От х:

Жена отмъкна 1250 евро от джоба на хасковлия, мъж открадна дърва и ъглошлайф от мазета

Трима души са задържани за кражби в Хасково и Димитровград, съобщиха от полицията.

38-годишна жена е арестувана в областния град. Сигнал за кражбата подал 60-годишен мъж, който заявил, че на 27 февруари в 3:30 часа от джоба на панталона му са откраднати 1250 евро. В хода на работата е установена известна на полицаите хасковлийка, която признала стореното и върнала част от парите – 300 евро. Тя е била задържана за срок до 24 часа.

Същия ден в управлението е доведен и 31-годишен мъж от града. Той е заподозрян в разбиване на мазета и кражба от блок на булевард „Васил Левски“. Познайникът на полицията признал, че е задигнал дърва за огрев и ъглошлайф.

Служители от РУ – Димитровград пък получили признания за откраднати метална ограда и количка от 37-годишен мъж. Той посочил, че е предал вещите за скрап.

Източник: Haskovo.NET

