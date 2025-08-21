24-годишен е задържан за измами на възрастни хора за над 400 000 евро

Най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ получи 24-годишният турски гражданин Адем Яхяоглу, издирван за измами на възрастни хора в Германия за над 400 000 евро. Тя му бе наложена днес от Окръжен съд – Хасково.

Мъжът е бил обявен за международно издирване от германските власти въз основа на заповед за арест за наказателно преследване за общо три измами. В периода от 01.04.2025 г. до 23.04.2025 г., Яхяоглу на три пъти във Вайл им Шьонбух и Ройтлинген, Германия, е участвал като извършител с неустановени съучастници в извършването на измами спрямо възрастни граждани, а именно – под предлог за настъпили инциденти с близки на пострадалите. Потърпевшите били въвеждани в заблуждение, че за да се избегне задържане от властите, следва да предадат налични ценности и валута, необходими за гаранция. Така, на три пъти в посочения период, турският гражданин е вземал имущество от заблудените за над 400 000 евро. За престъплението се предвижда до 10 години затвор.

Според съда в Хасково, съществува реална опасност задържаното лице да се укрие и да попречи на наказателно производство, водено в молещата страна, тъй като същият е чужд гражданин, няма адресна регистрация на територията на България, не получава доходи, няма семейна обвързаност или фактическа такава.

Имайки предвид тези обстоятелства съдът счете, че за да бъде осигурено участието му в същинското екстрадиционно производство, единствената възможна мярка за неотклонение, която следва да бъде взета по отношение на обвиняемия, е мярката за неотклонение „задържане под стража“.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив на 28.08.2025 г. от 10:00 ч.