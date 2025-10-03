От х:

Къщи и евангелска църква в Хасково се наводниха от проливния дъжд и запушен канал

    Наводниха се няколко къщи и евангелска църква на улица „Могила“ в хасковския квартал „Република“ от проливния дъжд и запушен канал, сигнализираха живеещи в района.

    Потърпевши разказаха, че водата е засегнала 10-15 имота. При някои от тях са наводнени стаите им с домакинството, на други – само дворовете. Водата е влязла и в предверието на храма.

    На място имаше екип на противопожарната служба, който отводняваше улицата. Стопаните на наводнените имоти с подръчни средства – метли и кофи отводняваха жилищата си.

    Те разказаха, че се наводняват при всеки по-проливен дъжд, тъй като водата се събира в района, защото техен съсед, отглеждащ животни, преди няколко години запушил близкия канал.

    Източник: Haskovo.NET

    • 1
      Ба
      Бай Танас общетвеник
      9 0
      10:37, 3 окт 2025
      "Водата е божи благодат! "
      Ако тия хора имат някакви оплаквания да се обърнат към човека за когото са гласували и са се почерпили съответно !
      Отговор
