Двама пострадаха при челна катастрофа между Хасково и Узунджово

    Двама пострадаха при катастрофа по пътя между Хасково и село Узунджово. Инцидентът стана около 9 часа днес.

    Ударът е между микробус с трима мъже от село Александрово, който е навлязъл в насрещната лента за движение и челно се е блъснал в идващия отсреща лек автомобил „Фолксваген“, в който пътували двама молдовци. Двамата чужденци са откарани с линейка в хасковската болница. По първоначална информация, единият е със счупен крак.

    Водачът на буса заяви, че се е движел към областния град в дясната лента, но пред него имало спрял трактор и автомобил с ремарке с дървен материал. Шофьорът на буса опитал да спре, но автомобилът навлязъл в лявата лента и последвал челен сблъсък. 

    На мястото на произшествието имаше пътни полицаи за изясняване на случая и регулиране на движението. Дойде и екип на противопожарната служба за оказване на съдействие. Водачите не са употребили алкохол. 

