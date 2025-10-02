Оранжев код за значителни валежи от дъжд в Хасковско в четвъртък

Оранжев код за дъжд е в сила за днес в Хасковска област, съобщиха от НИМХ. Предупреждението важи за общините Минерални бани, Ивайловград, Стамболово и Маджарово. В останалите 7 общини от региона е обявен жълт код за дъжд.

Ще има значителни валежи, локално до 45-50 литра на квадратен метър. Ще духа силен североизточен вятър със скорост 14-19 м/с.

Според метеорологичната прогноза, в първата половина на деня в областния град ще бъде предимно облачно, като дъждът ще започне около обяд и ще вали и през нощта, включително и в петък.

Днес ще бъде значително по-студено от вчера. Максималната температура в региона няма да надхвърли 14 градуса.

В петък времето ще е аналогично на днешното.