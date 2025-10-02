От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

14 °C

Оранжев код за значителни валежи от дъжд в Хасковско в четвъртък

Оранжев код за дъжд е в сила за днес в Хасковска област, съобщиха от НИМХ. Предупреждението важи за общините Минерални бани, Ивайловград, Стамболово и Маджарово. В останалите 7 общини от региона е обявен жълт код за дъжд.

Ще има значителни валежи, локално до 45-50 литра на квадратен метър. Ще духа силен североизточен вятър със скорост 14-19 м/с.

Според метеорологичната прогноза, в първата половина на деня в областния град ще бъде предимно облачно, като дъждът ще започне около обяд и ще вали и през нощта, включително и в петък.

Днес ще бъде значително по-студено от вчера. Максималната температура в региона няма да надхвърли 14 градуса.

В петък времето ще е аналогично на днешното.

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Оставиха в ареста задържания с метамфетамин за над 20 000 лева
Оставиха в ареста задържания с метамфетамин за над 20 000 лева
преди 14 часа
Хасковски квартали ще са без вода на 2 октомври заради авария
Хасковски квартали ще са без вода на 2 октомври заради авария
преди 15 часа
Хасковлия сигнализира за неспазване разписанието на тролей. Предвиждат промени
Хасковлия сигнализира за неспазване разписанието на тролей. Предвиждат промени
преди 15 часа
423 нарушения откри Инспекцията по труда в 89 проверки през август
423 нарушения откри Инспекцията по труда в 89 проверки през август
преди 16 часа
Ученици от Езиковата гимназия събраха 1430 лв. за лечението на Здравко
Ученици от Езиковата гимназия събраха 1430 лв. за лечението на Здравко
преди 16 часа
Хасковските военнослужещи са трети на вътрешно бригадно първенство по волейбол
Хасковските военнослужещи са трети на вътрешно бригадно първенство по волейбол
преди 16 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Художници-алхимици

Случаен виц

Оставиха в ареста задържания с метамфетамин за над 20 000 лева

Ако вие съдите когото и да било, то на вас няма да ви остава време да го обичате. - Майка Тереза

Последни обяви

Случайна рецепта

Салата от червени чушки и лют пипер
Салата от червени чушки и лют пипер

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини