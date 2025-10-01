От х:

Оставиха в ареста задържания с метамфетамин за над 20 000 лева

    Най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ бе наложена на 57-годишния турски гражданин Мехмет Бозкурт, арестуван за контрабанда на наркотик. Определението е на Окръжен съд – Хасково от днес.

    Мъжът е бил задържан на 27.09.2025 г. на ГКПП „Капитан Андреево“, при влизане от Турция в България с товарен автомобил „Волво“, с прикачено полуремарке. В тира са открити 0,850 килограма метамфетамин за 20 400 лева.

    Съдът в Хасково прецени, че от събраните до момента доказателства може да се направи извод, че именно Бозкурт е автор на престъплението, за което е привлечен като обвиняем. Магистратите счетоха, че има опасност той да се укрие и извърши друго престъпление, тъй като същият е чужд гражданин, няма трайна уседналост в България. С тези мотиви мъжът бе оставен в ареста. Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив на 09.10.2025 г. от 10:00 ч.

    Законът предвижда наказание от 10 до 15 години затвор и глоба от 100 000 до 200 000 лева.

    Източник: Haskovo.NET

