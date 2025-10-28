Жълт код за вятър във вторник, но и със слаб дъжд

Жълт код за силен вятър е в сила за днес в Хасковска област, съобщиха от НИМХ. Предупреждението важи за всички общини в региона.

В първата половина на деня ще бъде предимно облачно, но тихо. Около обяд облачността ще се вплътни и на места ще започнат слаби валежи от дъжд. Ще духа от слаб до умерен и силен вятър, като поривите ще достигат 90 км/ч. В късния следобед вятърът ще утихне и дори ще изгрее слънце. Максималната температура през деня ще достигне 15 градуса.

През нощта времето ще е ясно. В сряда ни очаква коренно различно време - ще е слънчево и дневните стойности ще се повишат с 4-5 градуса.