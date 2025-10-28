От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

10 °C

Жълт код за вятър във вторник, но и със слаб дъжд

Жълт код за силен вятър е в сила за днес в Хасковска област, съобщиха от НИМХ. Предупреждението важи за всички общини в региона.

В първата половина на деня ще бъде предимно облачно, но тихо. Около обяд облачността ще се вплътни и на места ще започнат слаби валежи от дъжд. Ще духа от слаб до умерен и силен вятър, като поривите ще достигат 90 км/ч. В късния следобед вятърът ще утихне и дори ще изгрее слънце. Максималната температура през деня ще достигне 15 градуса.

През нощта времето ще е ясно. В сряда ни очаква коренно различно време - ще е слънчево и дневните стойности ще се повишат с 4-5 градуса.

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Земетресение в Турция разлюля и Димитровград, и Хасково
Земетресение в Турция разлюля и Димитровград, и Хасково
преди 11 часа
Автобус с 14 пътници надвисна над дере след катастрофа с тир в Хасковска област
Автобус с 14 пътници надвисна над дере след катастрофа с тир в Хасковска област
преди 13 часа
„Мега спорт“ с 18 медала от Държавното първенство и Национален турнир в Пловдив
„Мега спорт“ с 18 медала от Държавното първенство и Национален турнир в Пловдив
преди 16 часа
РИОСВ-Хасково организира конкурс за есе по случай Международния ден на планините
РИОСВ-Хасково организира конкурс за есе по случай Международния ден на планините
преди 16 часа
Община Хасково подкрепя Националната инициатива „Едно изречение живот“ за борба с инсулта
Община Хасково подкрепя Националната инициатива „Едно изречение живот“ за борба с инсулта
преди 19 часа
На 31 октомври изтича срокът за подаване на заявления-декларации за помощи за отопление
На 31 октомври изтича срокът за подаване на заявления-декларации за помощи за отопление
преди 20 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Иван Радуловски - „Мария“

Случаен виц

Община Хасково подкрепя Националната инициатива „Едно изречение живот“ за борба с инсулта
Земетресение в Турция разлюля и Димитровград, и Хасково

Да заминеш - ето една дума, която твърде рядко бива осъществена на дело. Думите не бива да се мечтаят, а да се живеят. - Фредерик Бегбеде

Последни обяви

Случайна рецепта

Пълнозърнест пай с тиквички и чушки
Пълнозърнест пай с тиквички и чушки

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини