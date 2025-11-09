От х:

260 000 лв. без ДДС е коствала поддръжката на 23 химически тоалетни край АМ „Марица“ за 5 г.

    На територията на Областно пътно управление – Хасково по трасето на АМ „Марица“ от 19-и км до ГКПП „Капитан Андреево“, са поставени 23 химически тоалетни. Поддържането им се извършва от пътноподдържащото дружество „Инфра Експерт“ АД, а преди сключването на настоящия договор през 2024 г., дейностите са изпълнявани от „АБ „АД, която е имала договор за поддържане на републиканската пътна мрежа. Това отговориха от Агенция „Пътна инфраструктура“ на запитване на Haskovo.net.

    В периода от 2020 г. до момента за поддържане на химическите тоалетни по договорите за текущ ремонт и поддържане от бюджета на АПИ са осигурени 260 000 лв. без ДДС.

    Поддържането включва почистване на тоалетната със специализирана техника и поддържане на вътрешното пространство с вода под налягане, зареждане на химически препарат в кабината и осигуряването на тоалетна хартия.

    Източник: Haskovo.NET

