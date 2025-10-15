Софийска филхармония със солист Марио Хосен представя в Хасково годишните времена на Вивалди и Пиацола

В 50-тото издание на Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“ предлага на хасковските ценители на класическата музика едно изключително гостуване. Софийска филхармония представя емблематичните годишни времена на виртуозите Вивалди и Пиацола.

На 18 октомври, събота, от 19,00 часа на сцената на ОНЧ „Заря-1858“ излизат музикантите от Софийска филхармония с диригент маестро Цанислав Петков.

За този концерт маестро Петков сподели, че ще бъде удоволствие за музикантите от Филхармонията да претворят с великолепния цигулар Марио Хосен „Четирите годишни времена“ на Антонио Вивалди и „Годишните времена на Буенос Айрес“ на Астор Пиацола.

„С маестро Марио Хосен се опитахме да намерим удобен момент да солира тук и се оказа, че тази възможност за хасковската публика са именно емблематичните Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“ заедно с първия оркестър на България-Софийска филхармония.

"За мен ще бъде чест да си партнирам с тях“ , подчерта Цанислав Петков.

Входът за концерта е свободен!

Пълната програма на Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“ Хасково 2025 ТУК .