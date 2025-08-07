От х:

Двама мотоциклетисти са на домашно лечение след произшествия в хасковско

47-годишен мотоциклетист е пострадал леко в Свиленград. Докато управлявал превозното си средство мъжът е приближил товарен автомобил за събиране на смет и рязко е натиснал спирачките. В резултат е паднал на платното. След преглед в местната болница е бил изписан за лечение в дома си. Съставен акт.

Изписан за домашно лечение е и мотоциклетистът, който вчера пострада леко в Хасково. 50-годишният мъж бе съборен от лек автомобил, управляван от 57-годишен водач. Докато се е движил по бул. „Стефан Стамболов“ шофьорът на колата е предприел изпреварване, при която не е осигурил достатъчно странично разстояние от изпреварвания от него мотоциклет. При сблъсъка на земята бе паднал мотористът, който е бил прегледан и освободен за домашно лечение. Образувано е досъдебно производство. Пробите на водачите и при двата инцидента са отрицателни.

Източник: Haskovo.NET

