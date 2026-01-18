От х:

Митрополит Киприян отслужи литургия на Атанасовден в Харманли

    Празнична света литургия бе отслужена днес в църквата „Свети Атанасий“ в Харманли. На храмовия празник бе отбелязана и 190-годишнината от освещаването на църквата. По този повод в Харманли пристигна старозагорският митрополит Киприян. 

    В литургията участваха още Величкият епископ Сионий, игумен на Бачковския манастир, Велбъждския епископ Исаак, Макрианополския епископ Богослов, Драговитийския епископ Василий, игумен на Троянския манастир и свещеници от епархията. 

    На литургията присъстваха Областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова и кметът на община Харманли Мария Киркова.

    Десетки миряни присъстваха на службата и се помолиха за здраве. 

    Източник: Haskovo.NET

