Митрополит Киприян отслужи литургия на Атанасовден в Харманли

Празнична света литургия бе отслужена днес в църквата „Свети Атанасий“ в Харманли. На храмовия празник бе отбелязана и 190-годишнината от освещаването на църквата. По този повод в Харманли пристигна старозагорският митрополит Киприян.

В литургията участваха още Величкият епископ Сионий, игумен на Бачковския манастир, Велбъждския епископ Исаак, Макрианополския епископ Богослов, Драговитийския епископ Василий, игумен на Троянския манастир и свещеници от епархията.

На литургията присъстваха Областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова и кметът на община Харманли Мария Киркова.

Десетки миряни присъстваха на службата и се помолиха за здраве.