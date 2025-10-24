Книжен базар с кауза и дискусия „Поезията в дигиталния свят“ са част от национален конкурс в Хасково

Петото издание на Националния поетичен конкурс „Майко моя, моя Богородице“ 2025 се провежда днес в Хасково. Събитието се организира от сдружение с нестопанска цел „Алфа криетив тийм“ с представител Митко Ламбов.

Част от инициативата е традиционният книжен базар „Гнездо за стихове“ с благотворителната кауза „Вземи книга – подай ръка“, в подкрепа на деца в нужда от град Хасково. Той се провежда в рамките на деня – от 10:00 до 17:00 часа, пред театър „Иван Димов“ – Хасково.

В 14:30 часа в голямата зала на „Младежкия център“ започна среща-дискусия на тема „Поезията в дигиталния свят“. Гост лектори бяха Аксиния Михайлова, Виолета Христова-Гъркова и Румен Баросов. В проявата се включиха ученици от Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ и Финансово-стопанската гимназия „Атанас Буров“. Те трябваше да разпознават коя творба е написани като текст от поет и коя творба е написана от изкуствен интелект.

Кулминацията на поетичния конкурс е от 19:00 часа, отново в голямата зала на „Младежкия център“, когато ще се проведе тържествена церемония по награждаване на младите лауреати. В програмата ще се включат ДТА „Южняче“ с ръководител Галина Щерева, литературна група „Словестни слънца“, Теодор Янев и Тейлър Стефанова.

Проектът е реализиран с подкрепата на Община Хасково по програма „Културни инициативи“.