Отслужиха молебен за здраве и утеха на децата с увреждания в църквата "Св. архангели Михаил и Гавраил" в Хасково

Молебен за здраве, утеха и благословение на децата с увреждания и техните семейства отслужи отец Никола в хасковския православен храм „Свети архангели Михаил и Гавриил“.

„Нека в този ден заедно издигнем молитва към Всеподателя Бога, към Света Богородица – „Радост на всички скърбящи“ и към всички Божии угодници, за да изпросим Неговата милост, сила и благодат за децата, които носят своя кръст и за техните близки“, призова отец Никола.

На 24 октомври тържествено отбелязваме празника на иконата на Божията майка „Всех скорбящих радост“ - „Радост за всички скърбящи“. Този празник възниква в края на ХVII век, когато през 1688 г. родната сестра на Московския патриарх Йоаким - Евфимия, била неизлечимо болна.

Положението й се влошило много, но тя се укрепявала духом единствено с молитва към Божията майка и въпреки наглед безнадеждното си положение, твърдо се надявала да получи облекчение. И действително, тази вяра спасила болната.

Веднъж, когато Евфимия рано сутринта дълго и усърдно се молела с Иисусовата молитва, а след това с помощта на тези, които се грижели за нея, се повдигнала малко на постелята и със сълзи от дълбините на душата си се обърнала към Небесната Царица, тя дочула сладкия глас на Богородица: „Евфимия, ти така дълго страдаш. Защо не прибягваш към Целителката на всички. В храма на Преображението на моя Син в Ординка е моят образ, наричан „Радост на всички скърбящи“.

Повикай свещеника на църквата заедно с този образ, и когато той отслужи молебен с водосвет, ти ще получиш изцеление от своята болест. А когато оздравееш, не забравяй моето милосърдие към теб и разказвай за него на другите - за прослава на моя Син Иисус Христос и на моето име!" По милостта на Божията майка и по вярата на тази християнка Бог извършил чудо и тя се излекувала.

От тогава по традиция на 24 октомври в православните храмове се отслужват молебени за здраве, облекчение на болните и благословия от Светата Божия майка.