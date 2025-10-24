От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

19 °C

Отслужиха молебен за здраве и утеха на децата с увреждания в църквата "Св. архангели Михаил и Гавраил" в Хасково

Изображение 1 от 5
Покажи в галерия

    Молебен за здраве, утеха и благословение на децата с увреждания и техните семейства отслужи отец Никола в хасковския православен храм „Свети архангели Михаил и Гавриил“.

    „Нека в този ден заедно издигнем молитва към Всеподателя Бога, към Света Богородица – „Радост на всички скърбящи“ и към всички Божии угодници, за да изпросим Неговата милост, сила и благодат за децата, които носят своя кръст и за техните близки“, призова отец Никола.

    На 24 октомври тържествено отбелязваме празника на иконата на Божията майка „Всех скорбящих радост“ - „Радост за всички скърбящи“. Този празник възниква в края на ХVII век, когато през 1688 г. родната сестра на Московския патриарх Йоаким - Евфимия, била неизлечимо болна.

    Положението й се влошило много, но тя се укрепявала духом единствено с молитва към Божията майка и въпреки наглед безнадеждното си положение, твърдо се надявала да получи облекчение. И действително, тази вяра спасила болната.

    Веднъж, когато Евфимия рано сутринта дълго и усърдно се молела с Иисусовата молитва, а след това с помощта на тези, които се грижели за нея, се повдигнала малко на постелята и със сълзи от дълбините на душата си се обърнала към Небесната Царица, тя дочула сладкия глас на Богородица: „Евфимия, ти така дълго страдаш. Защо не прибягваш към Целителката на всички. В храма на Преображението на моя Син в Ординка е моят образ, наричан „Радост на всички скърбящи“.

    Повикай свещеника на църквата заедно с този образ, и когато той отслужи молебен с водосвет, ти ще получиш изцеление от своята болест. А когато оздравееш, не забравяй моето милосърдие към теб и разказвай за него на другите - за прослава на моя Син Иисус Христос и на моето име!" По милостта на Божията майка и по вярата на тази християнка Бог извършил чудо и тя се излекувала.

    От тогава по традиция на 24 октомври в православните храмове се отслужват молебени за здраве, облекчение на болните и благословия от Светата Божия майка.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Защо заминах за Германия: разказът на майка на дете с увреждане
    Защо заминах за Германия: разказът на майка на дете с увреждане
    "За властта нашите деца не съществуват"
    "За властта нашите деца не съществуват"

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Илко Тигъра остава в ареста, въпреки заболяванията и вече признава вина за оранжерията с марихуана
    Илко Тигъра остава в ареста, въпреки заболяванията и вече признава вина за оранжерията с марихуана
    преди 2 часа
    Организират ученически игри по 7 вида спорт в Хасково
    Организират ученически игри по 7 вида спорт в Хасково
    преди 3 часа
    Хасково е домакин на Дни на японската култура в България
    Хасково е домакин на Дни на японската култура в България
    преди 3 часа
    Задържаха двама с дрога и пиян водач в Хасковско
    Задържаха двама с дрога и пиян водач в Хасковско
    преди 4 часа
    Водач на „Мерцедес“ блъсна и рани велосипедист при изпреварване
    Водач на „Мерцедес“ блъсна и рани велосипедист при изпреварване
    преди 5 часа
    Облаци и дъжд сутринта, след това слънчеви часове
    Облаци и дъжд сутринта, след това слънчеви часове
    преди 6 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Santana, Grupo Frontera - Me Retiro

    Случаен виц

    Илко Тигъра остава в ареста, въпреки заболяванията и вече признава вина за оранжерията с марихуана

    На лъжеца не вярваме дори тогава, когато говори истината - Марк Тулий Цицерон

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Фокача със сирена
    Фокача със сирена

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини