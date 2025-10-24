Прожектират безплатно българския филм от 2025 година „Не затваряй очи“ в Хасково

Безплатна прожекция на българския филм „Не затваряй очи“ ще се проведе в събота от 17,30 часа в салона на Евангелската петдесятна църква на ул. „Добруджа“ 47 в Хасково. Филмът е с православна религиозна теметика от 2025 година.

Галапремиерата на българския филм „Не затваряй очи“, създаден и реализиран с благословението на Св. Синод на БПЦ – БП, се състоя на 28 януари в София. На премиерата присъстваха Негово Светейшество Българският патриарх Даниил и президентът Румен Радев.

Филмът „Не затваряй очи“ е вдъхновен от едноименния роман на Мартин Ралчевски. В лентата участват Павел Поппандов, Мария Каварджикова, Кръстю Лафазанов, Николай Урумов, Ирена Милянкова, Христо Гърбов и други. Сюжетът изследва универсални теми като любовта между братя и сестри, силата на прошката и важността на добрите решения в живота, отбелязват от екипа на продукцията.