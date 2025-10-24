От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

19 °C

Прожектират безплатно българския филм от 2025 година „Не затваряй очи“ в Хасково

Безплатна прожекция на българския филм „Не затваряй очи“ ще се проведе в събота от 17,30 часа в салона на Евангелската петдесятна църква на ул. „Добруджа“ 47 в Хасково. Филмът е с православна религиозна теметика от 2025 година.

Галапремиерата на българския филм „Не затваряй очи“, създаден и реализиран с благословението на Св. Синод на БПЦ – БП, се състоя на 28 януари в София. На премиерата присъстваха Негово Светейшество Българският патриарх Даниил и президентът Румен Радев.  

Филмът „Не затваряй очи“ е вдъхновен от едноименния роман на Мартин Ралчевски. В лентата участват Павел Поппандов, Мария Каварджикова, Кръстю Лафазанов, Николай Урумов, Ирена Милянкова, Христо Гърбов и други. Сюжетът изследва универсални теми като любовта между братя и сестри, силата на прошката и важността на добрите решения в живота, отбелязват от екипа на продукцията.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
Хасково отпразнува Деня на независимостта
Хасково отпразнува Деня на независимостта
7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
Сесия на общински съвет Хасково
Сесия на общински съвет Хасково
Хасково е красив град.
Хасково е красив град.
Хасково и Аида от високо.
Хасково и Аида от високо.

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Книжен базар с кауза и дискусия „Поезията в дигиталния свят“ са част от национален конкурс в Хасково
Книжен базар с кауза и дискусия „Поезията в дигиталния свят“ са част от национален конкурс в Хасково
преди 54 минути
Отслужиха молебен за здраве и утеха на децата с увреждания в църквата „Св. архангели Михаил и Гавраил“ в Хасково
Отслужиха молебен за здраве и утеха на децата с увреждания в църквата „Св. архангели Михаил и Гавраил“ в Хасково
преди 2 часа
Илко Тигъра остава в ареста, въпреки заболяванията и вече признава вина за оранжерията с марихуана
Илко Тигъра остава в ареста, въпреки заболяванията и вече признава вина за оранжерията с марихуана
преди 4 часа
Организират ученически игри по 7 вида спорт в Хасково
Организират ученически игри по 7 вида спорт в Хасково
преди 4 часа
Хасково е домакин на Дни на японската култура в България
Хасково е домакин на Дни на японската култура в България
преди 5 часа
Задържаха двама с дрога и пиян водач в Хасковско
Задържаха двама с дрога и пиян водач в Хасковско
преди 6 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – VENIAMIN - На Макс / Na Maks

Случаен виц

Отслужиха молебен за здраве и утеха на децата с увреждания в църквата „Св. архангели Михаил и Гавраил“ в Хасково

Широките жестове, както и чековете, имат нужда от обезпечение. - Валентин Домил

Последни обяви

Случайна рецепта

Пържени питки
Пържени питки

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини