Закупуват компостери за училищата и детските градини в селата в община Хасково

    Школата по етнография и история при Младежки център – Хасково започва реализирането на малки екологични инициативи в област Хасково. Те са част от дейностите по проекта „Гласове от селските райони“, по програма „Europe Aid“.

    Дейностите се реализират от младежки групи и бяха представени от четирима представители на хасковската школа – Теодор Атанасов, Никол Янева, Стоян Бузов, Дара Янева.

    При представянето на проекта присъстваха ръководителят на школата Нели Арнаудова и психологът Красимира Дамянова – ръководител на проекта.

    За стартирането на проекта се проведе среща с директори на училища и детски групи от селата в община Хасково.

    По проекта ще бъдат закупени компостери – съдове за компостиране на отпадъчни материали. Това е екологичен метод, спомагащ за облагородяване на почвата. Компостирането представлява смесване на два основни материала – зелени и кафяви листни маси, които в последствие се превръщат в хумус, подходящ за подхранване на почвата. Прави се с възпитателна цел и да може децата да се научат как да пазят природата.

    На този етап е в проекта са включени три области: Хасково, Благоевград и Търговище. Проектът в областния град е на стойност около 4000 лева.

