Хасково извива кръшно тракийско хоро на Кенана с Бисера и Лидия

Съборът на народното творчество „Китна Тракия пее и танцува“ започва в петък вечер. Не пропускайте да си подарите една автентична българска вечер сред зеленината на парк Кенана, да се насладите на традиционните занаятчийски сувенири, да се полюлеете на кичестите люлки, да си направите снимки за спомен и най-вече да се хванете на витото тракийско хоро.

Специални гости на „Китна Тракия пее и танцува“ в петък вечер от 18:00 часа на първа сцена – младите и невероятно талантливи Бисера и Лидия!

„Китна Тракия пее и танцува“ на Кенана очаква всички заедно да се веселим!



ПРОГРАМА КИТНА ТРАКИЯ ПЕЕ И ТАНЦУВА ХАСКОВО 2026

15 май 2026 г.

18:00 ч. Концерт на дует Бисера и Лидия – първа сцена

16 май 2026 г.

09:00 ч. Конкурсна програма

12:00 ч. Официално откриване на 60-и Национален събор на народното творчество „Китна Тракия пее и танцува“ с участието оркестър „Колорит“ и представяне на български народни носии – първа сцена

13:30 ч. Конкурсна програма

18:00 ч. Концерт на народната певица Бинка Добрева – първа сцена

17 май 2026 г.

13:00 ч. Концерт на оркестър „Славяни“ – първа сцена

15:00 ч. Кулинарно-музикално шоу с народната певица Ана-Мария и Шеф Ивайло Иванов, финалист от Hell's Kitchen България – пространството до първа сцена

18:00 ч. Концерт на танцов ансамбъл „Южняци“ при НЧ „Пейо Яворов–1982“ – Хасково с художествен ръководител Васко Димов и с участието Народен оркестър при Община Хасково с диригент Димчо Йорданов – първа сцена