Лилава светлина над Хасково в знак на съпричастност към недоносените бебета

Хасково се присъединява към инициативата за отбелязване на 15 май – Световен ден на кенгуру-грижата, съобщиха от Община Хасково. Този ден е насочен към повишаване на обществената информираност по темата за недоносените бебета и поставя фокуса върху близостта между родител и дете – една от най-важните форми на грижа за недоносените бебета. Световната здравна организация препоръчва кенгуру-грижата за преждевременно родени бебета и такива с ниско тегло, тъй като тя подпомага оцеляването, здравето и развитието им.

Инициатори на кампанията са Фондация „Нашите недоносени деца“ и Асоциацията на специалистите по комуникации в общините.

Целта е да се насочи общественото внимание към нуждата родителите да бъдат разпознавани като активна част от грижата за новородените още от първите дни. Лилавият цвят е символ на подкрепа към недоносените бебета, техните семейства и медицинските екипи, които се грижат за децата.

Община Хасково се присъединява към тази инициатива като израз на съпричастност и обществена подкрепа и тази нощ ще освети в лилаво Камбанарията до Монумент Света Богородица в парк Ямача.

Източник: Haskovo.NET

ПМГ „Акад. Боян Петканчин" изпрати Випуск 2026 с емоционално тържество и много отличия
