Прожектират безплатно в Хасково филма „Акостирали илюзии“ по стихосбирка на Митко Ламбов

Прожекцията на филма „Акостирали илюзии“, създаден по книгата на Митко Ламбов „Приют за ангели и птици“ ще е на 30 март от 18 часа в кино „Парадизо“ в Хасково.  Участват актьорите Паолина Димитрова и Стефан Цирков.

Организатор е СНЦ „Алфа криейтий тийм“.

Входът е свободен, а продължителността е 47 минути.

Лентата разглежда любовта във всичките ѝ форми – към другите, към себе си и към света около нас – през деликатния и личен поглед на автора, който умее да улови най-малките нюанси на човешките чувства.

След филма ще бъде представена и книгата „Приют за ангели и птици“, по която той е създаден, на среща-разговор с поета Митко Ламбов.

Източник: Haskovo.NET

