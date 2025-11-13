От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

14 °C

Премиерата на спектакъла за деца „Две калинки“ е в събота в Младежкия център

Изображение 1 от 12
Покажи в галерия

    Премиерата на спектакъла за деца „Две калинки“ ще бъде в събота в Младежкия център. Най-новата продукция на ДКТ „Иван Димов“ ще бъде показана в две представления – от 11 и 18 часа.

    Режисьор на спектакъла е Ева Кьосовска, сценографията е дело на Нона Дановска и Макс Кръстев. Костюмите са изработени от Богомила Дановска, а куклите от известната хасковска куклена актриса Силвия Предова. Музиката е на Георги Георгиев от група „Остава“, композитор на песента „Две калинки като балеринки“ е Михаил Шопов.

    В образите на двете калинки ще видим актрисите Стефана Дункова и Нелина Михайлова.

    „Две калинки“ е куклена приказка, адресирана към децата от детските градини. Историята е разказана с поезия, хумор и капчица дъжд. В цветна градинка, пазена от феи, живеят две калинки. Малката мечтае да порасне бързо и да има цели пет точки на своите крилца. Но, уви – все още е само на три! Срещата ѝ с Облачето, което полива цветята със своя пролетен дъжд, се превръща във вълнуващо пътешествие през страха, нетърпението и силата на прошката. И тогава калинката разбира, че порастването не е новата точка на крилата ти, а това, че си пораснал, когато чакаш с търпение. Когато си научил най-дългото стихотворение, когато можеш да заключиш сам вратата, когато най-редовно поливаш ти цветята, когато си добър, възпитан, търпелив, когато си усмихнат, когато си учтив!

    Пиесата е в стихотворна форма, което доказано допада на най-малките зрители.

    Още по темата от автора и режисьор Ева Кьосовска във видеото към статията.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Баскетболистите на ПМГ са шампиони и при юношите до 10 клас
    Баскетболистите на ПМГ са шампиони и при юношите до 10 клас
    преди 1 час
    Откриха фотоизложбата „Хасково – моят вдъхновяващ град“
    Откриха фотоизложбата „Хасково – моят вдъхновяващ град“
    преди 5 часа
    Пострадалата жена от катастрофата край Узунджово е без опасност за живота
    Пострадалата жена от катастрофата край Узунджово е без опасност за живота
    преди 6 часа
    Задържаха четирима за притежание на наркотици
    Задържаха четирима за притежание на наркотици
    преди 6 часа
    Парапланеристи от страната и чужбина в надпревара по целно кацане на летище „Узунджово“
    Парапланеристи от страната и чужбина в надпревара по целно кацане на летище „Узунджово“
    преди 6 часа
    Отстраниха голямата ВиК авария до помпената станция край Ябълково
    Отстраниха голямата ВиК авария до помпената станция край Ябълково
    преди 7 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Lady Gaga - The Dead Dance

    Случаен виц

    Откриха фотоизложбата „Хасково – моят вдъхновяващ град“

    Дори мъртвата риба може да плува по течението - индианска поговорка

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Агнешко месо с грах
    Агнешко месо с грах

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини