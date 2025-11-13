Премиерата на спектакъла за деца „Две калинки“ е в събота в Младежкия център

Премиерата на спектакъла за деца „Две калинки“ ще бъде в събота в Младежкия център. Най-новата продукция на ДКТ „Иван Димов“ ще бъде показана в две представления – от 11 и 18 часа.

Режисьор на спектакъла е Ева Кьосовска, сценографията е дело на Нона Дановска и Макс Кръстев. Костюмите са изработени от Богомила Дановска, а куклите от известната хасковска куклена актриса Силвия Предова. Музиката е на Георги Георгиев от група „Остава“, композитор на песента „Две калинки като балеринки“ е Михаил Шопов.

В образите на двете калинки ще видим актрисите Стефана Дункова и Нелина Михайлова.

„Две калинки“ е куклена приказка, адресирана към децата от детските градини. Историята е разказана с поезия, хумор и капчица дъжд. В цветна градинка, пазена от феи, живеят две калинки. Малката мечтае да порасне бързо и да има цели пет точки на своите крилца. Но, уви – все още е само на три! Срещата ѝ с Облачето, което полива цветята със своя пролетен дъжд, се превръща във вълнуващо пътешествие през страха, нетърпението и силата на прошката. И тогава калинката разбира, че порастването не е новата точка на крилата ти, а това, че си пораснал, когато чакаш с търпение. Когато си научил най-дългото стихотворение, когато можеш да заключиш сам вратата, когато най-редовно поливаш ти цветята, когато си добър, възпитан, търпелив, когато си усмихнат, когато си учтив!

Пиесата е в стихотворна форма, което доказано допада на най-малките зрители.

Още по темата от автора и режисьор Ева Кьосовска във видеото към статията.