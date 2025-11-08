Богомолци изпълниха едноимената църква на Архангеловден в Хасково

За големия православен празник "Събор на Св. Архангел Михаил" или по народному Архангеловден едноименният хасковски храм бе препълнен от богомолци.

Тържествената литургия се водеше от синовете на отец Златко - Кирил и Константин, а отец Никола извършваше ритуала "Помазване" на входа на църквата.

На двора къкреха два казана агнешки курбан, осигурен от църковното настоятелство. Майстор на гозбата бе Ангел Колев. Приготвена бе и дробсърма. Гозбите ще бъдат раздадени на миряните след службата.

На 8 ноември православната църква отбелязва Събора на свети Архангел Михаил – един от най-светлите християнски празници в края на годината, познат у нас като Архангеловден. Това е денят, в който вярващите почитат всички небесни сили – ангели и архангели, смятани за пазители на човешките души и защитници на доброто. Празникът е сред най-значимите в есенния календар и се свързва както с християнската традиция, така и с богатия български фолклор.

В християнската вяра Архангел Михаил е най-великият сред архангелите – вождът на небесното войнство, символ на справедливостта, светлината и победата над злото. Името му на еврейски означава „Кой е като Бога“ – израз на неговата вярност и преданост към Твореца.

Светецът символизира тържеството на доброто, светлината и справедливостта. В църковната иконография е изобразен с копие в ръка, тъпчещ с краката си дявола. В българската народна традиция Архангеловден се свързва с почитта към мъртвите и душата на човека.

В много райони на страната на този ден се коли курбан за светеца и се правят обредни хлябове.

На днешния ден професионален празник има българската полиция, тъй като архангел Михаил е символ на реда и закона.

На 8 ноември празнуват всички, носещи имената Ангел, Ангела, Алина, Ангелина, Ангелинка, Анжело, Анжела, Архангел, Гавраил, Гаврил, Габриел, Мила, Милко, Милка, Милан, Милен, Милена, Миленка, Михаил, Михаел, Михаела, Михаила, Огнян, Огняна, Пламен, Пламена, Рада, Ради, Радивой, Радка, Радко, Радмила, Радослав, Радослава, Радостин, Радостина, Райко, Райна, Райчо, Рангел, Рая, Руси, Серафим и производните им.

В община Хасково имен ден имат 1778 души, от тях 1417 са в град Хасково.