От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

13 °C

Определиха шампионите по тенис на маса на ученическите игри в Хасково

Изображение 1 от 13
Покажи в галерия

    Станаха ясни и шампионите по тенис на маса от Общинските ученически игри в Хасково. Срещите се изиграха днес в спортен комплекс „Спартак“.

    Мачове имаше при момчетата до 7 клас. Тук с 3:0 отборни победи шампиони станаха тенисистите на СУ „Васил Левски“, които се справиха с тима на ОУ „Св. Иван Рилски“.

    При юношите до 12 клас победата бе за ПМГ „Акад. Боян Петканчин“. „Математиците“ се наложиха с 3:0 над отбора на Професионална гимназия по лека промишленост „Райна Княгиня“.

    В същата възраст, но при девойките, тимът на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ спечели надпреварата служебно, като единствен записал се отбор.

    Така на практика в трите възрастови групи участие днес записаха едва 5 отбора.

    Победителите се класират за областния етап на игрите.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Заловиха обилно почерпен мъж с 1,32 промила зад волана
    Заловиха обилно почерпен мъж с 1,32 промила зад волана
    преди 1 час
    Водачка блъсна неправилно пресичащо дете, мъж е ранен при катастрофа
    Водачка блъсна неправилно пресичащо дете, мъж е ранен при катастрофа
    преди 1 час
    Хванаха петима с дрога, сред тях жена и две момчета на 15 и 18 години
    Хванаха петима с дрога, сред тях жена и две момчета на 15 и 18 години
    преди 1 час
    Кристин Кръстева донесе още един медал за България от Балканското първенство
    Кристин Кръстева донесе още един медал за България от Балканското първенство
    преди 3 часа
    АПИ: Скоро ще има маркировка на пътя Хасково-Харманли
    АПИ: Скоро ще има маркировка на пътя Хасково-Харманли
    преди 3 часа
    Облачно и дъждовно през целия ден
    Облачно и дъждовно през целия ден
    преди 4 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – ЛЮБО КИРОВ - За красивите неща

    Случаен виц

    Хванаха петима с дрога, сред тях жена и две момчета на 15 и 18 години
    Заловиха обилно почерпен мъж с 1,32 промила зад волана

    Трябва да си умен, за да правиш добро, глупаците не са способни на това. - Мадам дьо Помпадур

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Обикновен кейк
    Обикновен кейк

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини