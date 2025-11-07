Определиха шампионите по тенис на маса на ученическите игри в Хасково

Станаха ясни и шампионите по тенис на маса от Общинските ученически игри в Хасково. Срещите се изиграха днес в спортен комплекс „Спартак“.

Мачове имаше при момчетата до 7 клас. Тук с 3:0 отборни победи шампиони станаха тенисистите на СУ „Васил Левски“, които се справиха с тима на ОУ „Св. Иван Рилски“.

При юношите до 12 клас победата бе за ПМГ „Акад. Боян Петканчин“. „Математиците“ се наложиха с 3:0 над отбора на Професионална гимназия по лека промишленост „Райна Княгиня“.

В същата възраст, но при девойките, тимът на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ спечели надпреварата служебно, като единствен записал се отбор.

Така на практика в трите възрастови групи участие днес записаха едва 5 отбора.

Победителите се класират за областния етап на игрите.