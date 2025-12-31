Треска за последни покупки преди Нова година

Жителите на Хасково се втурнаха да пазаруват масово още на 30 декември, но много оставиха покупките за последния ден преди Нова година.

Емблематичните за Нова година свински пържоли достигнаха цени от почти 18 лева за килограм в месарските магазини. В хипермаркетите могат да се намерят на цени между 14 и 16 лева за килограм.

Замразената пуйка се предлага на 12 лева за килограм, като цялата птица излиза между 50 и 60 лева. Готова пълнена пуйка за новогодишната трапеза се предлага за 89 лева броя в един от кулинарните магазини в града. Баклавата е 16 лева за килограм, а новогодишна баница с късмети и пълнените зелеви сърми се на цена 12 лева за килограм.

Днес търговските вериги ще работят до 18 часа, утре ще почиват, а на Втори януари ще отворят в 10.00 часа. С подобно празнично работно време са и по-големите хранителни магазини в Хасково.