Над 480 нарушения установиха от Инспекцията по труда в Хасково за месец юли

482 нарушения са констатирани през месец юли, съобщиха от Инспекцията по труда в Хасково. Най-много от тях – 296 са за неосигуряване на здравословни и безопасни усвоялия на труд. Не е малък броят и на сигналите за нарушения на трудовите правоотношения - установени са 185. Извършените проверки през предходния месец са общо 102.

Съставените актове през месец юли за установени административни нарушения са 32.

От трудовата инспекция напомнят на работодателите, че законодателят е вменил цялата отговорност по осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд на тях. Те трябва да упражняват ефективен контрол върху работниците дали спазват въведените мерки.

Работниците от своя страна са длъжни да използват лични предпазни средства и да спазват инструктажите за безопасност.

При нарушаване на трудовите права работещите могат да подават сигнали и да съдействат на контролните органи.

Още информация е публикувана в секцията „Административно обслужване“, рубрика „Център за административно обслужване“.