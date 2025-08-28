От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

24 °C

Над 480 нарушения установиха от Инспекцията по труда в Хасково за месец юли

482 нарушения са констатирани през месец юли, съобщиха от Инспекцията по труда в Хасково. Най-много от тях – 296 са за неосигуряване на здравословни и безопасни усвоялия на труд. Не е малък броят и на сигналите за нарушения на трудовите правоотношения - установени са 185. Извършените проверки през предходния месец са общо 102.

Съставените актове през месец юли за установени административни нарушения са 32.

От трудовата инспекция напомнят на работодателите, че законодателят е вменил цялата отговорност по осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд на тях. Те трябва да упражняват ефективен контрол върху работниците дали спазват въведените мерки.

Работниците от своя страна са длъжни да използват лични предпазни средства и да спазват инструктажите за безопасност.

При нарушаване на трудовите права работещите могат да подават сигнали и да съдействат на контролните органи.

Още информация е публикувана в секцията „Административно обслужване“, рубрика „Център за административно обслужване“.

От инспекцията информират още, че във връзка с предстоящото въвеждане на единната европейска валута от 01.01.2026 г. подробна информация за трудовите възнаграждения и правоотношения може да бъде намерена на сайта www.evroto.bg.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Климатик предизвика пожар в МБАЛ-Хасково, евакуираха пациенти
Климатик предизвика пожар в МБАЛ-Хасково, евакуираха пациенти
преди 2 часа
8 художници рисуват с цветни палитри за Деня на Хасково
8 художници рисуват с цветни палитри за Деня на Хасково
преди 2 часа
Задържаха почерпен водач с 1,46 промила алкохол в кръвта
Задържаха почерпен водач с 1,46 промила алкохол в кръвта
преди 2 часа
Две жени пострадаха леко в катастрофа между „Мерцедес“ и „БМВ“
Две жени пострадаха леко в катастрофа между „Мерцедес“ и „БМВ“
преди 2 часа
Слънчево и топло
Слънчево и топло
преди 3 часа
Читалище „Заря“ с ново ръководство – Мирослав Милушев е председател, Росен Божилов е секретар
Читалище „Заря“ с ново ръководство – Мирослав Милушев е председател, Росен Божилов е секретар
преди 16 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Изкуствен интелект, естествен интелект и разум

Случаен виц

Задържаха почерпен водач с 1,46 промила алкохол в кръвта

Може би вече няма да ни се удаде да спасим света, но отделния човек винаги можем. - Йосиф Бродски

Последни обяви

Случайна рецепта

Меден кейк
Меден кейк

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини