Над 480 нарушения установиха от Инспекцията по труда в Хасково за месец юли

482 нарушения са констатирани през месец юли, съобщиха от Инспекцията по труда в Хасково. Най-много от тях – 296 са за неосигуряване на здравословни и безопасни усвоялия на труд. Не е малък броят и на сигналите за нарушения на трудовите правоотношения - установени са 185. Извършените проверки през предходния месец са общо 102.
Съставените актове през месец юли за установени административни нарушения са 32.
От трудовата инспекция напомнят на работодателите, че законодателят е вменил цялата отговорност по осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд на тях. Те трябва да упражняват ефективен контрол върху работниците дали спазват въведените мерки.
Работниците от своя страна са длъжни да използват лични предпазни средства и да спазват инструктажите за безопасност.
При нарушаване на трудовите права работещите могат да подават сигнали и да съдействат на контролните органи.
Още информация е публикувана в секцията „Административно обслужване“, рубрика „Център за административно обслужване“.
От инспекцията информират още, че във връзка с предстоящото въвеждане на единната европейска валута от 01.01.2026 г. подробна информация за трудовите възнаграждения и правоотношения може да бъде намерена на сайта www.evroto.bg.