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Чествания в Хасково на 795 г. от победата на цар Иван Асен II при Клокотница

4 събития са предвидени в Хасково по повод 795 г. от победата на цар Иван Асен II при село Клокотница, съобщиха от Община Хасково.

08.03.2025 г. от 10:00 ч. – Поход до паметника на цар Иван Асен II. Организатори: ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково.

09.03.2025 г. от 10:00 ч. – с. Клокотница, община Хасково

Поднасяне на цветя пред паметника на цар Иван Асен II в с. Клокотница, с участието на Теодор Янев – гайда (НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1924“ село Елена).

09.03.2025 г. от 11:00 ч. - футболно игрище село Клокотница, община Хасково

Провеждане на футболен турнир в две възрастови групи - деца (10-12 г.) два отбора /село Клокотница (община Хасково), село Добрич (община Димитровград) и мъже 4 отбора от село Клокотница (община Хасково), любителски футболен отбор „Форум“ (град Хасково), който ще участва с два отбора и село Добрич (община Димитровград). Награждаване след приключване на срещите.

15.03.2025 г. от 10:30 ч. – парк „Кенана“, Хасково

Лекоатлетически крос „Клокотница“ за деца от 6 до 14 г. Записване за участие в кроса на място от 10:00 ч.

Източник: Haskovo.NET

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