„Забавно лято в библиотеката“ започна с много усмивки, танци и добро настроение

С много усмивки, игри, танци и весело настроение бе дадено началото на инициативата „Забавно лято в библиотеката“. Първата среща събра десетки малки читатели, които се забавляваха заедно с аниматор „Туни“. С песни, танци, игри и много положителни емоции децата поставиха началото на едно незабравимо лято, изпълнено с нови знания, творчество и приятелства.
И през тази година библиотеката е подготвила разнообразна програма, която съчетава образователни срещи, презентации, творчески работилници, приказни четения и срещи с интересни гости. През юли малките участници ще научат любопитни факти за средновековното минало на Хасково, ще се потопят в тайния живот на пчелите, ще се срещнат със света на джаза, ще научат повече за здравето на детските зъби и ще се отправят на приказни четения сред природата.
Всички занимания са насочени към това децата да прекарат ваканцията си по интересен, полезен и вдъхновяващ начин, като откриват света на книгите, историята, природата и изкуството чрез игри и забавления.
Подробната програма на инициативата за месеците юли и август е публикувана по-долу
Юли
01.07. – Откриване на „Лято в библиотеката“ заедно с аниматор „Туни“ – 10:30 ч. – Детски отдел
07.07. – Средновековното минало на град Хасково – презентация – 10:30 ч. – Отдел „Краезнание“
08.07. – Тайният живот на пчелите заедно с Пчелна ферма „Славов“ – 10:30 ч. – Детски отдел
14.07. – Средновековните крепости „Лютица“, „Букелон“, „Неутзикон“, „Св. Дух“ – презентация – 10:30 ч. – Отдел „Краезнание“
15.07. – В приказния свят на джаза с Димитър Русев – 10:30 ч. – Детски отдел
21.07. – Битката при Клокотница през 1230 г. – презентация – 10:30 ч. – Отдел „Краезнание“
22.07. – Чисти и здрави зъбки с д-р Екатерина Атанасова – 10:30 ч. – Детски отдел
28.07. – Скалните църкви край с. Михалич и с. Маточина – презентация – 10:30 ч. – Отдел „Краезнание“
29.07. – Приказно четене в парк „Градска градина“ – 10:30 ч.
Август
04.08. – Османски религиозни паметници – Ески джамия (Хасково) и Тюрбето на Осман баба (с. Текето) – презентация – 10:30 ч. – Отдел „Краезнание“
05.08. – Книжки с нова премяна – работилница – 10:30 ч. – Детски отдел
11.08. – Гърбавият мост (Харманли), Мостът на Мустафа паша (Свиленград) и Атеренският мост (Ивайловград) – презентация – 10:30 ч. – Отдел „Краезнание“
12.08. – Приказно четене в парк „Х-ти пехотен Родопски полк“ – 10:30 ч.
18.08. – Узунджовската църква и Узунджовският панаир – презентация – 10:30 ч. – Отдел „Краезнание“
19.08. – Интерактивно приключение с магическия под „FluurMat“ – 10:30 ч. – Детски отдел
25.08. – „Разходка в миналото“ в Регионален исторически музей – Хасково – 10:30 ч.
26.08. – Тържествено откриване на изложбата с творби от конкурса „Моето цветно лято в Хасково“, награждаване и закриване на „Лято в библиотеката“ 2026 г. – 10:30 ч. – Детски отдел.