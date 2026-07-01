„Забавно лято в библиотеката“ започна с много усмивки, танци и добро настроение

С много усмивки, игри, танци и весело настроение бе дадено началото на инициативата „Забавно лято в библиотеката“. Първата среща събра десетки малки читатели, които се забавляваха заедно с аниматор „Туни“. С песни, танци, игри и много положителни емоции децата поставиха началото на едно незабравимо лято, изпълнено с нови знания, творчество и приятелства.

И през тази година библиотеката е подготвила разнообразна програма, която съчетава образователни срещи, презентации, творчески работилници, приказни четения и срещи с интересни гости. През юли малките участници ще научат любопитни факти за средновековното минало на Хасково, ще се потопят в тайния живот на пчелите, ще се срещнат със света на джаза, ще научат повече за здравето на детските зъби и ще се отправят на приказни четения сред природата.

Всички занимания са насочени към това децата да прекарат ваканцията си по интересен, полезен и вдъхновяващ начин, като откриват света на книгите, историята, природата и изкуството чрез игри и забавления.

Подробната програма на инициативата за месеците юли и август е публикувана по-долу

Юли