Георги Михайлов встъпи в длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Хасково, съобщиха от Темида.

В присъствието на председателя на съда Милена Петева, на съдиите и съдебните служители той положи клетва и подписа клетвен лист.

Младши съдия Михайлов е назначени от Съдийската колегия на ВСС след обявен конкурс и преминат успешен деветмесечен курс на обучение в Националния институт на правосъдието.

Георги Михайлов е на 31 години от Казанлък. Завършил е висшето си образование по специалността „Право“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново.