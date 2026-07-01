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Нов съдия встъпи в длъжност в Окръжен съд – Хасково

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    Георги Михайлов встъпи в длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Хасково, съобщиха от Темида.

    В присъствието на председателя на съда Милена Петева, на съдиите и съдебните служители той положи клетва и подписа клетвен лист.

    Младши съдия Михайлов е назначени от Съдийската колегия на ВСС след обявен конкурс и преминат успешен деветмесечен курс на обучение в Националния институт на правосъдието.

    Георги Михайлов е на 31 години от Казанлък. Завършил е висшето си образование по специалността „Право“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново.

    Източник: Haskovo.NET

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    Коментари в сайта (1)

    • 1
      Бъ
      бъзз
      0 0
      14:12, 1 юли 2026
      Бил от Казанлък.
      Значи след две години, като свърши младшито, ще бяга натам или към Стара Загора, а ние тука пак ще сме валат.
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