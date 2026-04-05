Окастриха опасно дърво в Хасково

    Опасно дърво бе окастрено на ул. „Кавала“ 4 в Хасково след сигнал на гражданин, който се жалва в редакцията на Haskovo.net. То се намира в междублоково пространство в близост до трафопост. Пред него има паркинг, на който непрекъснато има коли.

    Конкретният сигнал е бил подаден и до Община Хасково от Христо Полихронов. Според негови съседи, проблемът засяга всички и те също настояваха за премахването на дървото.

    Дивият орех беше с доста големи размери и видимо беше сцепен и изгнил. 

    „Свързхаме се г-н Полихронов, който е подал жалбата до нас. Помолихме го за съдействие да организира хората от блока да не паркират колите си, за да могат служителите на „Екопрогрес“ да отстранят дървото. Господинът ни отговори, че живее в друго жилище, на съседна улица.

    Опитите на „Екопрогрес“ да осигурят безопасен за околните автомобили периметър за работа продължават и дървото ще бъде премахнато“, увериха през седмицата от Община Хасково. Според тях, да подаваш сигнал, а после да казваш, че нямаш отношение и не искаш да окажеш съдействие, е меко казано безотговорно.

    Въпреки спънките, от „Екопрогрес“ са успели да окастрят дървото.

    Източник: Haskovo.NET

    преди 8 часа
    преди 14 часа
    преди 14 часа
    преди 16 часа
    преди 18 часа
    преди 18 часа

    Световен вицешампион се включи в „Походът на книгите“ в ОУ „Никола Вапцаров“ – Хасково
    Разпределиха параваните за гласуване на общините в Хасковска област

