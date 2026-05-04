Международно участие в поредното състезание по мотокрос за Купата на Хасково

    На 9 и 10 май 2026 г. Мото-писта Хасково отново ще бъде домакин на традиционния мотокрос за Купата на Хасково. Събитието е част от спортния календар на Община Хасково и ежегодно привлича десетки състезатели и хиляди фенове на моторните спортове.

    Очаква се участие на водещи български състезатели, както и международно присъствие от отбори от Турция и Гърция. Организацията е поверена на местната власт съвместно с Мотокрос клуб „Тийм Масар“.

    Програма на състезанието

    Събота – 9 май (тренировки и квалификации)
    09:00 – 10:00 ч. – Регистрация
    10:00 – 12:20 ч. – Свободни тренировки (по категории)
    13:20 – 15:50 ч. – Квалификации

    Неделя – 10 май (състезателен ден)
    09:00 – 12:00 ч. – Първи маншове (всички класове)
    12:00 – 13:00 ч. – Официално откриване
    13:00 – 16:00 ч. – Втори маншове
    16:10 ч. – Награждаване

    В програмата са включени различни категории – от най-малките участници (МХ50) до опитни състезатели и ветерани, както и атрактивният „Балканче крос“.

    Събитието е със свободен вход и предлага възможност на жителите и гостите на Хасково да се насладят на динамични надпревари и силна международна конкуренция.

    Източник: Haskovo.NET

