Международно участие в поредното състезание по мотокрос за Купата на Хасково

На 9 и 10 май 2026 г. Мото-писта Хасково отново ще бъде домакин на традиционния мотокрос за Купата на Хасково. Събитието е част от спортния календар на Община Хасково и ежегодно привлича десетки състезатели и хиляди фенове на моторните спортове.

Очаква се участие на водещи български състезатели, както и международно присъствие от отбори от Турция и Гърция. Организацията е поверена на местната власт съвместно с Мотокрос клуб „Тийм Масар“.

Програма на състезанието

Събота – 9 май (тренировки и квалификации)

09:00 – 10:00 ч. – Регистрация

10:00 – 12:20 ч. – Свободни тренировки (по категории)

13:20 – 15:50 ч. – Квалификации

Неделя – 10 май (състезателен ден)

09:00 – 12:00 ч. – Първи маншове (всички класове)

12:00 – 13:00 ч. – Официално откриване

13:00 – 16:00 ч. – Втори маншове

16:10 ч. – Награждаване

В програмата са включени различни категории – от най-малките участници (МХ50) до опитни състезатели и ветерани, както и атрактивният „Балканче крос“.

Събитието е със свободен вход и предлага възможност на жителите и гостите на Хасково да се насладят на динамични надпревари и силна международна конкуренция.