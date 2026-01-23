Месото, сиренето и олиото с най-голямо поскъпване в Хасково и Видин

Цената на малката потребителска кошница е поскъпнала със 75 евроцента от декември до януари, отчитат от КНСБ, предаде bTV. В малката потребителска кошница влизат продуктите от първа необходимост, чиито цени следят от синдиката.

След отчетеното поскъпване – тя струват средно 58,80€. Най-голямо покачване на цените има при сезонните зеленчуци – краставиците, доматите и картофите спрямо декември месец. Най-високи цени при месото, сиренето и олиото се отчитат във Видин и Хасково.

„В първите четири месеца имаме почти задържане на цените, след месец ноември тази потребителска кошница започва да нараства. Разликата между декември и януари е 0,70 цента. Ако това нарастване продължи – имаме опасения, че инфлацията ще излезе извън пределите“, каза Виолета Иванова – зам.-директор на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ.



Изследването на цените е направено в периода 6-10 януари.

По-значително увеличение има при домати (15,2%) и краставиците (5,5%), каза Иванова. Тя отбеляза и ръста в цената на картофите – 6,5%. По-отчетливо е и покачването на цената на охладено пиле, киселото мляко, олиото и яйцата. Лек спад се отчита при ябълките и ориза.

Има увеличение и на кафе еспресо в чаша с близо 6% в магазини или малки търговски обекти, съобщи Иванова. Ръст има и при минералната вода с 5,6%. Предполагаме, че това увеличение идва от превалутирането, не толкова от обективни фактори, тъй като при цените на кафето на международните пазари има задържане на цената, коментира тя.