Разследващите предполагат, че водачът на Мерцедеса е причинил катастрофата с 4 жертви и 4 ранени

Предполага се, че 64-годишният водач на „Мерцедеса“ е причинил челната катастрофа с „Опел“, управляван от 33-годишен, край село Константиново, при която загинаха четирима души, а още четирима бяха ранени. Това съобщи окръжният прокурор на Хасково Иван Стоянов.

При вчерашния сблъсък загинаха двамата водачи, като по-възрастният е от радневското село Любеново, а по-младият – от Симеоновград. Другите две жертви са мъж на 37 г. и жена на 48 г., пътуващи в „Опела“, в който е имало и още двама пасажери, които са по-леко пострадали и са настанени в МБАЛ-Хасково.

В „Мерцедеса“, освен водача, са пътували двама души – баща на 56 г. от Симеоновград и син на 15 г. с адресна регистрация в Хасково, които са с опасност за живота. Таткото е транспортиран в клиника в Пловдив, а детето – в София.

За изясняване на случая са назначени експертизи, които да дадат яснота точно кои са водачите на двата автомобила и точната причина за инцидента. Взети са проби от всички пътници в двете коли.

Припомняме, че тази сутрин от МВР-Хасково съобщиха, че водачът на „Опела“ е неправоспособен, но в ранния следобед днес негов роднина е занесъл чешка шофьорска книжка на покойния водач, за която предстои да се извършат проверки за валидността ѝ.

Анета Кутелова