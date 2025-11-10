Череша падна върху гараж с простор, по чудо няма пострадали

Голяма трагедия се размина за минути, след като черешово дърво падна върху гараж в централната част на Хасково в неделя. Инцидентът е станал на ул. „Цар Калоян“ 2.

Старото изгнило черешово дърво паднало върху гаража, минути преди живеещата в къщата жена да отиде да прибере прането от простора. „Тъкмо тръгвах натам, когато всичко се разтресе. Не ми се мисли какво щеше да стане, ако се бях качила върху гаража малко по-рано“, каза собственичката на имота, която не пожела да се представи пред наш екип.

Жената подала сигнал на спешния телефон 112 едва в понеделник сутринта, защото мислела, че пожарникарите не работят в неделя. Днес екип на противопожарната служба наряза на парчета падналата череша. Дървесината беше отстранена от служители на общинското предприятие „Екопоргрес“.