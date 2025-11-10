От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

16 °C

Череша падна върху гараж с простор, по чудо няма пострадали

Изображение 1 от 8
Покажи в галерия

    Голяма трагедия се размина за минути, след като черешово дърво падна върху гараж в централната част на Хасково в неделя. Инцидентът е станал на ул. „Цар Калоян“ 2.

    Старото изгнило черешово дърво паднало върху гаража, минути преди живеещата в къщата жена да отиде да прибере прането от простора. „Тъкмо тръгвах натам, когато всичко се разтресе. Не ми се мисли какво щеше да стане, ако се бях качила върху гаража малко по-рано“, каза собственичката на имота, която не пожела да се представи пред наш екип. 

    Жената подала сигнал на спешния телефон 112 едва в понеделник сутринта, защото мислела, че пожарникарите не работят в неделя. Днес екип на противопожарната служба наряза на парчета падналата череша. Дървесината беше отстранена от служители на общинското предприятие „Екопоргрес“.

        

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
    Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково
    Хасково е красив град.
    Хасково е красив град.
    Хасково и Аида от високо.
    Хасково и Аида от високо.

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Започнаха мачовете от ученическите игри по баскетбол в Хасково
    Започнаха мачовете от ученическите игри по баскетбол в Хасково
    преди 41 минути
    Откриват изложба на млади таланти „Хасково – моят вдъхновяващ град!“ на 12 ноември
    Откриват изложба на млади таланти „Хасково – моят вдъхновяващ град!“ на 12 ноември
    преди 51 минути
    С национално турне хасковският Театър „Дани и Деси“ отбелязва 30-годишнината си
    С национално турне хасковският Театър „Дани и Деси“ отбелязва 30-годишнината си
    преди 54 минути
    10 000 лв. гаранция за шофьора на линейката след катастрофата със загиналия пешеходец
    10 000 лв. гаранция за шофьора на линейката след катастрофата със загиналия пешеходец
    преди 1 час
    Хванаха трима пияни шофьори, най-почерпеният е с 2,16 промила
    Хванаха трима пияни шофьори, най-почерпеният е с 2,16 промила
    преди 3 часа
    Три деца и двама мъже са задържани с наркотици в Хасково и Димитровград
    Три деца и двама мъже са задържани с наркотици в Хасково и Димитровград
    преди 3 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Може ли мисълта да управлява реалността?

    Случаен виц

    10 000 лв. гаранция за шофьора на линейката след катастрофата със загиналия пешеходец
    Откриват изложба на млади таланти „Хасково – моят вдъхновяващ град!“ на 12 ноември

    Чест, закон и око не търпят шеги. - Словенскa пословица

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Бирени соленки
    Бирени соленки

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини