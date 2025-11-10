10 000 лв. гаранция за шофьора на линейката след катастрофата със загиналия пешеходец

Мярка „парична гаранция“ в размер на 10 000 лв. е наложена на 64-годишния шофьор на линейката, който при маневра на заден ход блъсна 66-годишен пешеходец, който по-късно почина. Определението е наложено с постановление на наблюдаващия прокурор, потвърдиха от държавното обвинение.

Припомняме, че инцидентът стана на 4 ноември в Центъра за спешна медицинска помощ в Симеоновград. Тогава шофьорът на линейката Митко Шарланов маневрирал и блъснал преминаващия зад специализирания автомобил пешеходец, който паднал на плаца и си ударил главата. Бил е транспортиран с друга линейка към болница, но по-късно е починал от нараняванията.

Виновният водач бе задържан след катастрофата. Той е бил тестван с техническо средство, което отчело употреба на канабис. Запознати със случая коментираха, че тестът за дрога на Шарланов е отчел фалшиво положителен резултат от консумирани от него лекарства, а не от прием на наркотици, каквито ситуации има нерядко. Това трябва да се изясни след около 3-4 месеца, когато се очаква да излезе резултатът от кръвните изследвания.

Срещу Шарланов е повдигнато обвинение за това, че е нарушил правилата за движение по пътя и е причинил смърт по непредпазливост. При налагане на мярката му за неотклонение, прокурорът се е съобразил с чистото му съдебно минало.