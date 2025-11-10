Млада водачка обърна джип по таван край Хасково

Млада водачка катастрофира по пътя от Хасково в посока Кърджали. Инцидентът стана около 17 часа вчера, след последното кръгово кръстовище на булевард „Освобождение“.

Жената е управлявала „Сузуки Витара“ с десен волан и със смолянска регистрация. Според запознати, тя е тръгнала да изпреварва коли, но в един момент зад нея се появил друг изпреварващ автомобил. Предполага се, че е направила рязка маневра, като се е ударила в мантинелата вляво, завъртяла се е и се обърнала по таван на пътното платно.

При инцидента няма пострадали хора. Нанесени са само материални щети. Шофьорката не е употребила алкохол и наркотици.