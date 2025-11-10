Започнаха мачовете от ученическите игри по баскетбол в Хасково

С два двубоя във възраст юноши до 10-ти и един мач при юношите до 12-ти клас започнаха ученическите игри по баскетбол в Хасково. В първата среща отборът на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ победи този на ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“. „Математиците“ спечелиха с 62:55 точки.

Последва още един мач при юношите до 10-ти клас. Този път един срещу друг излязоха тимовете на ПГТ „Александър Паскалев“ и ФСГ „Атанас Буров“. „Финансистите“ поведоха с минимална разлика още от началото. Съперникът им обаче успя да обърне резултата в своя полза. В крайна сметка отборът на ПГТ спечели с 40:22 т.

При юношите до 12 клас съставът на ФСГ спечели с 38:25 т. срещу ПГМЕТ.

Турнирът продължава утре с още три мача.