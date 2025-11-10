От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

16 °C

Започнаха мачовете от ученическите игри по баскетбол в Хасково

Изображение 1 от 21
Покажи в галерия

    С два двубоя във възраст юноши до 10-ти и един мач при юношите до 12-ти клас започнаха ученическите игри по баскетбол в Хасково. В първата среща отборът на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ победи този на ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“. „Математиците“ спечелиха с 62:55 точки.

    Последва още един мач при юношите до 10-ти клас. Този път един срещу друг излязоха тимовете на ПГТ „Александър Паскалев“ и ФСГ „Атанас Буров“. „Финансистите“ поведоха с минимална разлика още от началото. Съперникът им обаче успя да обърне резултата в своя полза. В крайна сметка отборът на ПГТ спечели с 40:22 т.

    При юношите до 12 клас съставът на ФСГ спечели с 38:25 т. срещу ПГМЕТ.

    Турнирът продължава утре с още три мача.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Откриват изложба на млади таланти „Хасково – моят вдъхновяващ град!“ на 12 ноември
    Откриват изложба на млади таланти „Хасково – моят вдъхновяващ град!“ на 12 ноември
    преди 51 минути
    С национално турне хасковският Театър „Дани и Деси“ отбелязва 30-годишнината си
    С национално турне хасковският Театър „Дани и Деси“ отбелязва 30-годишнината си
    преди 54 минути
    10 000 лв. гаранция за шофьора на линейката след катастрофата със загиналия пешеходец
    10 000 лв. гаранция за шофьора на линейката след катастрофата със загиналия пешеходец
    преди 1 час
    Череша падна върху гараж с простор, по чудо няма пострадали
    Череша падна върху гараж с простор, по чудо няма пострадали
    преди 1 час
    Хванаха трима пияни шофьори, най-почерпеният е с 2,16 промила
    Хванаха трима пияни шофьори, най-почерпеният е с 2,16 промила
    преди 3 часа
    Три деца и двама мъже са задържани с наркотици в Хасково и Димитровград
    Три деца и двама мъже са задържани с наркотици в Хасково и Димитровград
    преди 3 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    От мерак – От мерак - гласовитите Анастасия Гайдева и Севдалин Бакларев

    Случаен виц

    Млада водачка обърна джип по таван край Хасково
    Три деца и двама мъже са задържани с наркотици в Хасково и Димитровград

    Това, което се подразбира, става още по-ясно като се каже. - Френска поговорка

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Кафта по арабски
    Кафта по арабски

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини