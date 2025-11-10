От х:

Три деца и двама мъже са задържани с наркотици в Хасково и Димитровград

Петима души, сред които три деца, са задържани с наркотици в Хасково и Димитровград, съобщиха от полицията.

15-годишен е заловен с дрога в Хасково. На 7-ми сутринта териториалните полицаи са проверили момчето от Ивайловград в района на улица „Република“. В чантичката му са открили 3 сгъвки със суха зелена листна маса с мирис на марихуана. Сгъвките с тегло 20 грама са предадени с протокол на служителите. Непълнолетният е бил задържан до 24 часа по образуваното досъдебно производство.

Същия ден в управлението е бил доведен и 30-годишен, в чийто имот на улица „Габър“ криминалисти намират чувал с тегло 4,5 кг марихуана, потвърдена с полеви наркотест. Мъжът не е задържан поради здравословни причини.

С полицейска мярка на задържане на 7-ми в управлението в Димитровград за държане на наркотик са били младежи на 21 г., 18 г. и 14 г. В първия е открита цигара с грам марихуана и сгъвка със същия вид дрога и тегло 1,5 грама. 18-годишният държал в себе си 5 ампули за електронна цигара, чиято течност, отреагирала на канабиноиди. Предал е доброволно ампулите със забранено вещество. В съботния ден в управлението в Димитровград е бил доведен непълнолетен от село Черногорово. При проверка в момчето на 14 г. е открита сгъвка с 3 грама чай за пушене.

Хванаха трима пияни шофьори, най-почерпеният от тяе е с 2,16 промила
Млада водачка обърна джип по таван край Хасково
75-годишен мъж и 46-годишна жена оцеляха, след като бяха блъснати от коли
Картинг пилоти от три държави участваха на Есенна купа Хасково
Облачно и дъждовно, но сравнително топло в понеделник
3 титли и още 3 медала за хасковските борци на ученическите игри
