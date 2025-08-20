Възстановено е движението на влаковете след катастрофата край Пясъчево

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) възстанови железния път и контактната мрежа в междугарието Любеново – Симеоновград след инцидента на 15 август в района на с. Пясъчево, когато катастрофира товарна композиция. От 16:20 часа във вторник движението на влаковете в участъка е възстановено, съобщават от НКЖИ.

В рамките на ремонтните дейности бяха подменени 100 м железен път, 200 стоманобетонни траверси, положени 140 куб. м баласт и напълно възстановена контактната мрежа.

Днес, както и в следващите дни, скоростта ще е ограничена и участъкът ще се наблюдава от служители по безопасността.

Благодарение на денонощния труд и високия професионализъм на служителите от Железопътна секция - Пловдив и Енергосекция - Пловдив, движението на влаковете в участъка е възстановено в максимално кратки срокове. Ръководството на НКЖИ изразява своята признателност към всички, участвали в дейностите по възстановяване.