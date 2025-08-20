6 проекта са одобрени за подпомагане по Наредбата за местната култура на Община Хасково

6 проекта са одобрени във втория етап на кандидатстване по Наредбата за финансово подпомагане на местната култура в Община Хасково за 2025 г., съобщиха от кметството.

Постъпили са общо 14 проектни предложения по три направления: „Читалища“, „Културни инициативи“ и „Мобилност“. По направленията „Творчески стипендии на млади местни творци до 29 г." и „Утвърдени и значими събития“ не са представени проектни предложения.

Списъците с резултатите за класираните и некласираните проекти от втория етап на кандидатстване са публикувани в прикачените файлове са сайта на общината ТУК.