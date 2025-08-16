От х:

Интензивен е трафикът на ГКПП Капитан Андреево

Интензивен е трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт  „Kапитан Андреево“ на входа за леки автомобили, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ на интернет страницата си. 

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител. 

На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП). Възстановено е движението през ГКПП „Станке Лисичково“ в двете посоки.

На границата с Република Сърбия трафикът е нормален на всички ГКПП.

На границата с Гърция на пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.
През граничните преходи в района на Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона.

Източник: БТА

