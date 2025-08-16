Слънчево, на места със силен вятър до 21 км в час

Времето над Хасковска област днес ще бъде слънчево и топло. Ще духа силен вятър, който на места ще има пориви с до 21 км в час. За 7 от 11 общини на региона е обявен жълт код за силен вятър. Изключенията са Хасково, Димитровград, Минерални бани и Симеоновград.

В неделя ще е предимно слънчево, след обяд временни увеличения на облачността ще има над западните райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще се задържи до умерен от изток-североизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30° и 35°.

В понеделник атмосферата над страната ще се лабилизира. Над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът временно ще се ориентира от северозапад и температурите слабо ще се понижат.